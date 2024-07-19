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Как в Украине будет работать госстандарт реабилитации лиц с игровой зависимостью: объяснение

Фото: как в Украине будет работать стандарт реабилитации лиц с игровой зависимостью (FAVBET)
Автор: Александр Мороз

Общественный союз "Центр ответственной игры" (RGC) провел круглый стол, где обсудил реализацию проекта Государственного стандарта социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу союза.

Участие в событии приняли представители государственных органов, учреждений социальной поддержки и реабилитации, ответственного бизнеса и медиа, а также психологи и психиатры. На региональном уровне к обсуждению присоединилось более 17 представителей областных администраций и центров социальных услуг.

В ходе обсуждения директор Общественного союза "Центр ответственной игры" Ольга Исаева отметила, что утверждение стандарта станет основой для развития комплексной системы мер по предупреждению игровой зависимости и преодолению ее негативных последствий в Украине.

Именно о процедуре разработки, согласования и последующего введения государственного стандарта рассказал Владимир Хаджинов, государственный эксперт Министерства социальной политики Украины. Он отметил, что в дальнейшем будет проведено обучение социальных работников для обеспечения практической реализации проекта.


 

Владимир Хаджинов, государственный эксперт Министерства социальной политики Украины

Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук и руководитель психологического направления RGC, высказалась о психологическом аспекте предоставления социальных услуг. Также Татьяна поделилась первыми результатами апробации стандарта на базе центра социально-психологической поддержки «Пространство жизни» и просветительскими программами и создания пособия для психологов.

 

Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук и руководитель психологического направления RGC

О важности необходимости определения территориальными общинами потребности в социальной услуге и обеспечения ее финансирования поделился Василий Белоус, начальник отдела координации предоставления социальных услуг НСССУ.



 

Василий Белоус, начальник отдела координации предоставления социальных услуг НСССУ

 

В рамках проекта необходима актуализация перечня предоставлятелей социальной услуги, чтобы люди с риском игровой зависимости получали необходимую помощь. Эту тему раскрыла члена КРАИЛ Кристина Дутка, которая также отметила важность сотрудничества государства и гражданского общества на всех этапах процесса: разработка стандарта, внедрение, реализация и контроль качества предоставления.

Кристина Дутка, член КРАИЛ





 

Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям компании FAVBET

 

Представительница и директор по коммуникациям компании FAVBET - главного мецената проекта - Ксения Тюрикова отметила роль организаторов азартных игр в предупреждении игровой зависимости и готовности и дальше сотрудничать с государственными органами и общественными организациями, поддерживая их инициативы.

Команда "Центра ответственной игры" (RGC) в дальнейшем планирует обучать социальных работников работе со стандартом, подготовить специальное пособие для них, а также проработать вопросы обеспечения финансирования социальной услуги и информирования населения о рисках азартных игр.

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