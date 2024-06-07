Как Украина сможет применять истребители Mirage 2000-5 против оккупантов: мнение эксперта

В чем "Миражи" не будут эффективны

Издание Defense Express, под них не адаптированы ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые могут сбивать цели на 160 км, поэтому "Мираж" не будет эффективным в боях с российской тактической авиацией.

Также стоит отметить, что его ракета MICA имеет заявленную дальность в 80 км, а недостаточно сильный радар теоретически могла бы компенсировать связку со шведскими самолетами дальней разведки Saab 340 AEW, когда по натовской системе Link 16 целеуказание передается на ракету. При этом эксперт полагает, что дальность ракеты остается слабым местом.

По его словам, если шведские AWACS попытаются с ними работать против российской авиации, то "аваксы" собьют. Не думаю, что их будут подводить на столь опасные расстояния.

"Дальнобойность 80 км - это в идеальных условиях. Как правило, для 100% поражения нужно делить на два, а россияне не подлетают к линии фронта даже на 40-45 км", - отметил он.

По этой причине "Миражи" не будут таскаться с российскими самолетами вроде МиГ и Су.

"Миражи" смогут освободить F-16

При этом эксперт уточняет, что радар RDY, "видящий" на 130 км, неплохо работает по целям на фоне земли.

"Лучше, чем радары на наших "мигах" и "сушках". То есть будет полезно именно как истребитель противовоздушной обороны. И мы сможем освободить F-16 от задач по уничтожению крылатых ракет в тыловых районах", - пояснил Романенко.

Mirage 2000-5 смогут увеличить возможности Воздушных сил по ударам дальнобойными SCALP.

Удары авиабомбами

Также эти самолеты являются носителями дальнобойных бомб AASM Hammer для ударов по переднему краю.

"Это оружие аналогично российским КАБам с унифицированными модулями планирования и коррекции. Ранее французы обещали, что будут передавать по 50 таких бомб, а теперь разговоры идут о 90 в месяц", - подчеркнул Романенко.

Кроме этого "Миражи" смогут атаковать радиолокационные наземные станции противника антирадарными ракетами AS37 Armat. А они по характеристикам отвечают американским HARM.

"Например, два самолета могут нести AS37 для прикрытия, а четыре – Storm Shadow. Как только активируется российская ПВО, Mirage 2000-5 запускают антирадарные ракеты и дальнобойным Storm Shadow легче будет прорваться. Или россияне будут вынуждены отключить радары, или радары будут поражены", - объяснил Романенко.