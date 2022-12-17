Как Украина U-20 разбила молодежку Южной Кореи на хоккейном ЧМ-2022: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира U-20, IB, 4-й тур

Украина U-20 – Республика Корея U-20 – 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайбы: Грабовецкий, 04:24, 36:20, 45:45, Дубский, 25:16, Садовиков, 38:43, Трахт, 50:16, 55:09 – С. Ким, 39:59

"Сине-желтые" сумели рано открыть счет. Затяжная атака украинцев в большинстве завершилась хаосом на "пятаке" корейской команды, в котором Грабовецкий протолкнул шайбу в ворота. На старте второго периода ситуация повторилась – Дубский сместился в центр от правого края и со второй попытки обыграл голкипера.

Украина U-20 поймала кураж и забросила еще дважды во второй 20-минутке. Сначала Грабовецкий получил передачу от Панасенко и классно пробил в дальний нижний угол, а затем Садовиков получил пас на "пятак" и разобрался с вратарем в ближнем бою.

Под занавес периода корейцы сумели размочить счет, реализовав большинство. Но в третьем сборная Украины наказала соперника еще тремя шайбами. Грабовецкий оформил хет-трик, подправив шайбу после дальнего броска Шамардина. А дальше дубль оформил Трахт и установил окончательные цифры на табло.

Четвертая победа подряд сделала сборную Украины U-20 главным фаворитом на повышение в классе. В решающем матче "сине-желтые" 17 декабря встретятся с японской сборной. Подопечных Александра Бобкина устроит даже поражение, но в овертайме.