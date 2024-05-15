О том, как Украина сама стимулирует "серый" рынок сигарет в блоге на РБК-Украина, рассказывает исполнительный директор аналитического центра Украинский Институт будущего Анатолий Амелин.

Недавно разговаривал с другом, который рассказал, как Украина сама стимулирует серый рынок сигарет, что приводит к потерям бюджетных поступлений.

Если коротко, то украинское государство само создает стимулы для серого рынка сигарет вместо его обеления и реального наполнения бюджета.

За девять месяцев 2023 г. объем нелегального рынка сигарет в Украине достиг 21,8%, что является абсолютным рекордом за все время.

В частности, за октябрь уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине составил 25,7%.

Увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта, но нелегально ее продают в Украине (до 12,9%).

Причем, обратите внимание, теневой рынок – исключительно рынок сигарет, которые подрабатывают, выпускают и продают в неконтролируемом количестве.

Однако ни слова нет о нелегальном рынке табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Сразу отмечу, что я не курю уже 8,5 лет, хотя до этого курил более 20 лет.

Я не противник табака и не поклонник.

Я всего лишь разбираюсь в происходящем.

Меня заинтересовал вопрос: почему нет теневого рынка ТИЭН?

Все просто – это сложно. А вырастить табак и наполнить им сигареты – легко. При этом:

по оценкам специалистов, ТИЭНы примерно на 95% менее вредны, чем курение;

почти половина населения (44,8%) не осознает, что табачные изделия для нагревания гораздо менее вредны, чем курение.

Разница между сигаретами и ТИЭН заключается в способе потребления.

Когда речь идет о ТИЭН, табак не сжигают, а нагревают с помощью специальных устройств. Таким образом, создается никотинсодержащий аэрозоль для вдыхания.

Отсутствует процесс горения, следовательно, нет и вредных веществ, образующихся вследствие этого.

С пониманием этих двух фактов европейцы выстраивают свою систему налогообложения курения (акцизную политику).

В рекомендациях Еврокомиссии говорится о том, что ставки акциза по ТИЭН должны быть наименьшими (!) среди всех табачных изделий.

И сегодня в странах ЕС акцизы на ТИЭНы в среднем на 66,3% ниже акцизов на сигареты.

Сейчас готовят обновленную версию Директивы и, если верить Financial Times, разница между ставками на сигареты и ТИЭН будет составлять до 50%.

ТИЭНы имеют и другое преимущество: налоговые поступления от них, в отличие от сигарет, гарантированы, ведь этот рынок в Украине сегодня полностью легален.

Это подтверждено исследованиями GROWFORD Institute и Nielsen.

Дело в том, что из-за сложности изготовления высокотехнологичного устройства для нагрева и сток к нему подделка лишена какого-либо экономического смысла. Контрабанда пока также невыгодна, ведь украинские акцизы сейчас ниже европейских.

Однако действующее правовое поле практически сравняло по акцизам ТИЭНы и обычные сигареты, толкая людей именно к курению сигарет, где, напомню, не менее 20% рынка находится в тени.

При этом есть хорошая новость. Еще в середине марта украинское правительство направило в Верховную раду законопроект №11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

С 1 июля этого года минимальный акциз на сигареты и другие табачные изделия должен вырасти до 63,45 евро на 1000 штук.

В 2025 году минимальный акциз на сигареты будет составлять уже 78 евро, но ставка налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) вырастет меньше – до 70,40 евро.

В течение 2026-2028 годов минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году рекомендованных в ЕС 90 евро, а ставка акцизного налога на ТИЭНы за этот же период повысится до 72 евро.

Если Верховная рада примет правительственный законопроект №11090, то к 2028 году Украина получит адекватный европейский стандарт минимального уровня акциза на сигареты – 90 евро за 1000 штук.

Акциз на ТИЭН будет на 20% ниже. Это, с одной стороны, будет соответствовать подходам ЕС, с другой – стимулировать потребление ТИЭН, где нет подделок и меньший вред для организма, а также гарантированное наполнение бюджета.

Следовательно, возможность легально стимулировать обеление рынка и наполнение бюджета есть. Вопрос остался только за депутатами.