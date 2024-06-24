Как Украина может выйти в 1/8 финала Евро-2024: все возможные варианты

Перед финальным туром в квартете E сложилась уникальная ситуация. Вся четверка команд после двух поединков набрала по 3 очка. Итак, перед финальным игровым днем сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины претендуют на две путевки в плей-офф.

В данный момент дальше проходят румынская и бельгийская команды. Поскольку все сборные имеют одинаковое количество очков, то в этот момент главным критерием стала разница забитых и пропущенных мячей. У "трехцветных" и "красных дьяволов" этот показатель положительный – +1. В свою очередь у словацких "соколов" паритет – 0, а подопечные Сергея Реброва подходят к решающему матчу с отрицательными цифрами (-2).

Финальный тур намечен на 26 июня. Сборная Румынии во Франкфурте-на-Майне встретится со Словакией, а в Штутгарте национальная команда Украины будет противостоять Бельгии. Чтобы не считаться с другими, каждой сборной достаточно победить, но реальных вариантов развития событий – множество.

Например, Румыния будет первой или второй, если не уступит сборной Словакии. Подопечные Эдварда Йорданеску финишируют на первой строчке, если победят, а бельгийская сборная потеряет очки с Украиной. Если же оба поединка завершатся ничьими, то "трехцветные" останутся первыми в случае меньшей результативности в Штутгарте. Сборная Румынии не выйдет в плей-офф, если уступит словакам, а команда Реброва как минимум сведет вничью матч с бельгийцами.

В свою очередь Бельгия будет первой или второй в группе, если избежит поражения от сборной Украины. "Красные дьяволы" займут первое место в случае победы и потери "соколами" очков в противостоянии с Румынией или оба поединка окажутся ничейными с более результативным футболом с участием украинцев. Наконец не пробьются бельгийцы в плей-офф, если проиграют, а румынская сборная обойдется без поражения.

Тем временем Словакии для гарантии одного из первых двух мест достаточно переиграть сборную Румынии. В случае ничьей подопечные Франческо Кальцоны останутся третьими. Первыми "соколы" финишируют в случае победы и потери сборной Украины очков против бельгийской команды. Поражение оставит сборную Словакии без 1/8 финала, если сборная Бельгии избежит поражения от "сине-желтых".

Наконец Украина будет первой или второй с путевкой в 1/8 финала в кармане в случае победы над бельгийской сборной. Первыми подопечные Реброва финишируют тогда, когда сборная Румынии потеряет очки против словацких "соколов". На третьей позиции "сине-желтые" завершат групповой этап в случае своей ничьей и победы кого-либо в параллельном поединке. Не выйдет в плей-офф сборная Украины, если уступит Бельгии, а Словакия не проиграет, или оба матча завершатся ничьими.

Всего на Евро-2024 в шести группах соревнуются 24 команды. В 1/8 финала гарантированно попадут по две лучшие сборные из каждого квартета. Также в первый раунд плей-офф выйдут четыре лучшие из шести третьих команд. На Евро-2020 Украина оказалась в 1/8 финала именно с третьей позиции.