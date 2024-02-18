Как обезопасить ребенка во время онлайн-занятий: советы киберполиции

Защита гаджета

Установите необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок. Убедитесь, что он сможет самостоятельно подключиться и открывать необходимые веб-ресурсы, не имея при этом доступа к потенциально опасным сайтам.

В случае необходимости установите антивирусное программное обеспечение и настройте его регулярное обновление.

Регистрация на сайтах

Если ребенку необходимо зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт для обучения на платформе сделайте это вместе. Не используйте для этого уже созданные учетные записи взрослых.

При этом обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Пароли

Научите детей использовать надежные и сложные пароли. При этом пароли должны быть разным для каждого ресурса. Предупредите ребенка, что пароли от учетных записей в сети нельзя сообщать никому.

Разрешенные веб-сайты

Договоритесь с ребенком, что во время обучения он будет использовать только определенные учителями программы, мессенджеры и веб-сайты с учебным материалом. Для удобства создайте соответствующие закладки в браузере.

Кибербезопасность

Расскажите ребенку об опасности заражения гаджета компьютерным вирусом при установке неизвестных программ и открытии подозрительных ссылок, вложений в письма и файлы, даже если они присланы с аккаунтов знакомых людей.

При необходимости проверяйте, какие сайты посещал ребенок и какое программное обеспечение устанавливал на своем компьютере или смартфоне.

Личные данные

Научите ребенка держать личные данные в секрете. Не рекомендуется публиковать в интернете личную информацию, личные фотографии, номер телефона, адрес проживания, реквизиты банковских карт, изображения документов.

Удалить данные, которые попали в Интернет, может быть очень трудно или почти невозможно.

Знакомства в Интернете

Объясните ребенку, что к новым знакомствам в Интернете следует относиться осторожно и скептически. Злоумышленники в сети могут выдавать себя за приветливых сверстников и втираться в доверие, преследуя собственные интересы.

Этическое онлайн-общение в сети

Формируйте у ребенка культуру этического онлайн-общения. Агрессия и буллинг - категорически запрещены.

Доверительные отношения

Создавайте доверительные отношения с ребенком. Ребенок должен знать, что в любом случае может рассчитывать на помощь родителей или учителя.

План действий на случай нестандартных ситуаций

Обсудите с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций (отсутствие интернета, загрузка файла с вирусом, получение сообщения от незнакомца и т.д.).