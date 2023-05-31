ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 31 мая 2023 13:49
Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,06 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо 43,65 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз 21,91 гривен за литр (+0,02 гривен).

Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

В то же время за май бензин подешевел на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожал на 0,8%.

Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

Прогноз цен

По прогнозу НБУ, с 1 июля топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень.

В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

.

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отменены весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% к 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки
Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют