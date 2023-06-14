RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как танк без пушки. Кулеба высказался об идее создания Совета Украина-НАТО без шага к членству

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина в будущем должна стать полноправным членом НАТО, а не просто привилегированным партнером. Поэтому учреждение Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украина - НАТО без решительного шага к членству - все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер", - подчеркнул министр.

Такое заявление Кулебы прозвучало по итогам беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он также выразил благодарность немецкой стороне за поддержку.

Совет Украина - НАТО

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина - НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. К тому же, это орган, который может принимать решение.

При этом Украина на саммите НАТО в Вильнюсе хотела бы услышать политическое решение о возможности вступления в Альянс после окончания боевых действий и получить "четкий график вступления".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до вступления нашtve государствe также нужны четкие гарантии безопасности, которые зафиксируют на бумаге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаНАТО