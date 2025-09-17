ua en ru
Как создаются нарукавные знаки и шевроны в ВСУ: в Минобороны поделились секретами

Украина, Среда 17 сентября 2025 05:00
Как создаются нарукавные знаки и шевроны в ВСУ: в Минобороны поделились секретами Иллюстративное фото: в Минобороны рассказали, как создают шевроны (GettyImages)
Автор: RBC.UA

В Минобороны Украины объяснили, как создаются официальные шевроны и нарукавные знаки для военных частей и подразделений. Процесс строго регламентирован, учитывает геральдические традиции и закреплен законодательными нормами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Украины обнародовало подробности о создании шевронов и нарукавных нашивок для разных родов войск, бригад и отдельных подразделений. Как подчеркнули в ведомстве, символика выполняет не только эстетическую функцию, но и укрепляет моральный дух военнослужащих, отражает боевой путь части и формирует единую военную культуру.

Процедура начинается с подачи командиром подразделения ходатайства в Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны. Каждая воинская часть, орган управления или военное учебное заведение имеет право на собственный знак.

Первичная проверка длится до десяти дней: специалисты оценивают соответствие требованиям геральдики, исключают дублирование и плагиат, а также проверяют соблюдение единого стиля.

После этого разрабатывается эскиз, который согласовывается с подразделением и передается на экспертизу. Окончательное утверждение знака находится в компетенции Министра обороны или Главнокомандующего ВСУ. Только после прохождения всех этапов символика становится официальной и обязательной для ношения военнослужащими.

"Нарукавный знак — это не только элемент униформы. Это часть боевой идентичности подразделения, символ преемственности традиций и проявление военной культуры", — отметил начальник Центра управления материального обеспечения подполковник Максим Кайола.

В Минобороны уточнили, что порядок регламентируется "Методическими рекомендациями по развитию и внедрению военной символики в ВСУ", утвержденными министром обороны 14 января 2020 года. Использование неофициальных образцов запрещено приказом Минобороны №606 от 20 ноября 2017 года.

Напоминаем, что Министерство обороны Украины заявило о планах развернуть сплошные линии дронов протяженностью до 30 километров, чтобы остановить продвижение российских войск и вынудить Кремль начать переговоры.

Отметим, что Верховная Рада недавно поддержала в первом чтении законопроект №13452, усиливающий ответственность военных за неповиновение, однако власти сочли, что документ требует доработки из-за возможных рисков несправедливого применения.

