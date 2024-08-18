Как не стать жертвой торговцев людьми: советы Минсоцполитики

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину стало дополнительным фактором активизации торговцев людьми. Сейчас украинские правоохранители фиксируют проявления таких преступлений даже на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Государственный эксперт экспертной группы по противодействию торговле людьми, домашнему насилию и гендерному равенству Минсоцполитики Андрей Лабунь дал советы, которые помогут не попасть на крючок торговцев людьми.

В министерстве отметили, что пока невозможно задокументировать факты преступления на оккупированных территориях, но зафиксированные случаи позволят в будущем привлечь обидчиков к ответственности.

Напомним, что в начале года крупная сеть торговли людьми была разоблачена в Индии. Желающим предлагали отправиться в Россию и работать "помощниками" в армии, однако в конце концов их принудительно забирали на войну против Украины.

В то же время в прошлом году мы сообщали, что торговцев людьми разоблачила полиция Финляндии. В частности, среди жертв злоумышленников были и граждане Украины.

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