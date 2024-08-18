Как не стать жертвой торговцев людьми: советы Минсоцполитики
Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину стало дополнительным фактором активизации торговцев людьми. Сейчас украинские правоохранители фиксируют проявления таких преступлений даже на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
В министерстве отметили, что пока невозможно задокументировать факты преступления на оккупированных территориях, но зафиксированные случаи позволят в будущем привлечь обидчиков к ответственности.
Государственный эксперт экспертной группы по противодействию торговле людьми, домашнему насилию и гендерному равенству Минсоцполитики Андрей Лабунь дал советы, которые помогут не попасть на крючок торговцев людьми.
Для этого следует соблюдать правила безопасности:
- будьте осмотрительны - никогда и никому не передавайте документы, удостоверяющие личность. Ваша идентичность – это ваша главная ценность;
- изучайте язык страны, где вы планируете работать. Базовые знания помогут вам контролировать ситуацию;
- не делитесь личной информацией в Интернете. Помните о кибербезопасности;
- проверяйте условия труда, прежде чем принимать любое предложение работы;
- всегда сообщайте своим близким, родственникам и партнерам обо всех данных вашей поездки: маршрут, страна, место назначения, номер заграничного телефона, ПИП контактного лица, которое вас будет встречать, и другие мелкие и не менее важные детали вашего путешествия;
- придумайте с близкими кодовое слово, которое вы будете применять, если попадете в опасность;
- имейте при себе список телефонов посольств и консульских учреждений Украины за границей.
Напомним, что в начале года крупная сеть торговли людьми была разоблачена в Индии. Желающим предлагали отправиться в Россию и работать "помощниками" в армии, однако в конце концов их принудительно забирали на войну против Украины.
В то же время в прошлом году мы сообщали, что торговцев людьми разоблачила полиция Финляндии. В частности, среди жертв злоумышленников были и граждане Украины.
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