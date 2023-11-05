В населенных пунктах, где велись боевые действия, ежедневно изымают большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому важно знать как различать опасные предметы в кустах, траве, на земле, чтобы не пострадать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как срабатывают противопехотные мины?
Взрыв может произойти при приближении или непосредственном контакте с миной. При взрыве она может искалечить или причинить летальные исходы.
Чем они опасны?
По способу причинения вреда они могут быть:
"Оскольчатые мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины поражают взрывом", - пишет пресс-служба.
Фото: Как срабатывают и чем опасны противопехотные мины: объяснение ГСЧС (t.me/dsns_telegram)
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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