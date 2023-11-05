Как срабатывают противопехотные мины?

Взрыв может произойти при приближении или непосредственном контакте с миной. При взрыве она может искалечить или причинить летальные исходы.

Чем они опасны?

По способу причинения вреда они могут быть:

фугасные;

осколочные.

"Оскольчатые мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины поражают взрывом", - пишет пресс-служба.

Фото: Как срабатывают и чем опасны противопехотные мины: объяснение ГСЧС (t.me/dsns_telegram)

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любые подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.