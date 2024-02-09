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Как общаться с теми, кто прошел фронт: психолог назвал темы-табу

Иллюстративное фото: психолог рассказал, как общаться с вернувшимися с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Ольга Маджумдар

Война в Украине разделила людей на две категории – гражданские и военные. Однако очень часто между людьми возникает пропасть в том, как общаться с военными после их возвращения с фронта.

Какие темы не стоит обсуждать с военными, рассказал в интервью РБК-Украина военный психологАндрей Козинчук.

По словам психолога, в общении с военными следует избегать жалости. Это касается даже вопросов, если военный ранен или из-за войны он стал человеком с инвалидностью.

"Не надо насмехаться над ним, но и "бедный-несчастный, войну пережил" – это не окей. Не задавайте вопросов, ответ на которые вы не готовы услышать: "Что было самое страшное на войне", "Расскажи, чего ты боялся" , "Сколько ты убивал". Не стоит задавать провокационных вопросов: "Зачем ты шел на эту войну, которую придумал кто-то там с Путиным" - это немного обесценивает бойца", - говорит Козинчук.

Он советует говорить о своих чувствах, но для этого следует использовать такие слова: "Я горжусь тобой", "Ты крут, потому что ты ушел, а мне страшно". Также можно говорить о том, как приятно общаться с военным.

В случае, если человек имеет особенность и вдруг вы видите, что он нуждается в помощи, то следует сначала спросить разрешения.

"Когда вы подбегаете к нему, спросите у него разрешения ему помочь, но поднимать его – нет. Ну и сдерживайте свои эмоции, потому что смотреть на отсутствие руки – это неуместно", – считает психолог.

Козинчук напомнил, что не стоит также давать советы вернувшимся с фронта людям относительно того, как правильно воевать.

"Давать советы, критиковать, повышать голос – это нехорошо. Но если военный нарушает ваши границы, кричит, лезет, делает какие-то шутки – это не окей", - считает он.

Следует также заметить, что в гражданской военной жизни может быть страшно от звуков. Он может упасть и прикрыться – это нормально, благодаря этой реакции он выжил на войне. Важно подойти, спросить, можно ли помочь.

"Для общества совет: если вы на конфликт отвечаете агрессией, вы не останавливаете конфликт. Это не значит, что нужно терпеть, если что-то произошло, но нам нужно научиться выражать недовольство ненасильственным путем, с уважением. Можно сказать: "Я извиняюсь, вы делаете да, а мне неудобно", - подчеркнул Козинчук.

Подробно о том, как общаться с военными, на что стоит обратить внимание и помочь им читайте в материалеРБК-Украина.

 

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