Как сбросить рекомендации Instagram и снова получать интересный контент: простой способ

Новая функция Instagram

После тестирования в конце прошлого года компания запустила функцию полного сброса рекомендаций. Эта возможность позволяет "обнулить" интересы и предпочтения, на основе которых Instagram формирует ленту, вкладку Reels и раздел "Обзор" (Explore).

После сброса начнут появляться непривычные публикации, а привычный контент - исчезнет.

Стоит отметить, что алгоритм не отключается полностью - он продолжит обучаться. Однако при более осознанном взаимодействии с контентом (лайки, подписки, репосты) есть шанс, что новая лента будет куда точнее старой.

Как сбросить алгоритм Instagram

Откройте приложение Instagram и перейдите в свой профиль

Нажмите на значок меню (три полоски) в правом верхнем углу

Пролистайте вниз до раздела "Что вы видите" и выберите "Настройки контента"

Выберите "Сбросить рекомендуемый контент".

Instagram попытается вас отговорить

Перед сбросом Instagram покажет предупреждение: сброс отменить нельзя, и вы начнете видеть менее релевантный контент. Также сервис предложит альтернативу - просто отписаться от отдельных аккаунтов, чтобы не терять алгоритмическую историю полностью.

Если решение принято, подтвердите сброс - и Instagram обновит рекомендации. На экране появится уведомление о том, что алгоритм обнулен.

Теперь новая лента будет формироваться с нуля - по мере того как пользователь снова будет ставить лайки, подписываться и взаимодействовать с контентом. При необходимости сброс можно повторить в любой момент.