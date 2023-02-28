Как шок военной экономики влияет на платежный баланс и курс гривны

Шоки военной экономики обусловили существенные структурные изменения в состоянии платежного баланса страны.

По итогам последнего года платежный баланс сведен с дефицитом в 2,9 млрд долларов, из которых 2,3 млрд было закрыто за счет снижения уровня валютных резервов страны. Без учета кредитной и грантовой помощи гипотетический дефицит платежного баланса должен был бы составить 34 млрд долларов или 20% ВВП, что превышает размер валютных резервов Украины в начале 2022 года.

Текущий счёт. Основной риск для текущего счета платежного баланса – отрицательное торговое сальдо (-24 млрд долларов в год), которое находится под давлением роста расходов на критический импорт и расходов украинских беженцев за границей (20 млрд долларов в части расходов на путешествия).

В то же время положительное влияние на состояние текущего счета оказало сохранение ограничений на вывод капитала, частичное возобновление экспорта морскими путями, а также поступление грантовой помощи от стран-партнеров и международных организаций. В частности, за прошлый год сектором общего государственного управления (ОГУ) получено 15,7 млрд долларов трансфертов, а по другим секторам – 6,2 млрд долларов трансфертов. Для сравнения, соответствующие суммы в 2021 г. составили всего 0,9 и 1,4 млрд долларов.

Финансовый счет. Основные риски для финансового счета – задержка экспортной выручки (торговые кредиты) и долларизация экономики (наличные средства - ред.). Суммарная величина этих факторов сформировала отрицательный вклад в финансовый счет на 22,4 млрд долларов. Масштабные объемы кредитной помощи от стран-партнеров, МВФ и других МФО (15,3 млрд долларов) не смогли остановить формирование отрицательного сальдо финансового счета, которое в итоге составило минус 11,5 млрд долларов (наряду с сальдо счета капиталов и ошибками и упущениями).

Наряду с этим положительное влияние на финансовый счет оказывает отсрочка платежей по погашению государственного долга. Это позволяет уменьшить отток средств по пассивным статьям долговых ценных бумаг, кредитов и ссуд.

Общий вывод. Гигантская величина потенциального дефицита платежного баланса (более 30 млрд долларов) говорит о безальтернативности международной помощи, как ключевом факторе валютной стабилизации страны.

Это также доказывает, что разговоры о переходе к гибкому валютному курсообразованию преждевременны. Нерыночный характер проблем платежного баланса требует нерыночного характера мер по их урегулированию, то есть фиксированного обменного курса, валютных ограничений и внешней помощи.

Свободное курсообразование сможет стабилизировать обменный курс только в условиях появления (обновления) стабильных рыночных источников поступления иностранной валюты. Это возможно только тогда, когда экономические ресурсы страны (производственные, трудовые) будут использоваться на уровне своих потенциальных возможностей без военных рисков и угроз.

Условия ведения полномасштабной войны требуют изъятия трудовых и производственных ресурсов экономики для нужд фронта, расходования иностранной валюты на приобретение импортных вооружений и сопутствующего оборудования, что не позволит стабилизировать обменный курс рыночным способом.