Как Русин первый гол в чемпионате Англии забил: видео

Нападающий сборной Украины Назарий Русин отличился первым забитым мячом в английском Чемпионшипе в составе "Сандерленда". Команда дома одолела "Престон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Англия, Чемпионшип, 26-й тур
"Сандерленд" – "Престон" – 2:0
Голы: Притчард, 10, Русин, 44
"Черные коты" сумели оформить быстрый мяч. На 10-й минуте Притчард получил передачу от Эквы в центре поля и немного продвинулся вперед. Далее нападающий решился пробить метров с 25-ти и вогнал мяч точно под штангу.
Звездное время Русина наступило под занавес первой половины. В контратаке "Сандерленда" Кларк прошел по левому флангу и прострелил в район вратарской. А там украинец в борьбе с защитником сыграл в касание мимо голкипера – 2:0.
Во втором тайме ни одна из команд не забивала. Русин провел на поле 75 минут. Дальше его заменил хавбек Ба. "Черные коты" благодаря победе поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Оно позволит сыграть в плей-офф за путевку в АПЛ.
Всего в сезоне 2023/24 Русин провел 10 поединков в Чемпионшипе, в которых оформил 1 мяч и 1 ассист. Еще 2 матча (1 гол) он сыграл за резерв "Сандерленда". Начал кампанию еще в составе луганской "Зари" – 5 поединков, 3 мяча.
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