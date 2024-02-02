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Как Руни с Роналду. Тинейджеры "Манчестер Юнайтед" переписали историю АПЛ: видео

Вулверхемптон, Пятница 02 февраля 2024 13:14
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Как Руни с Роналду. Тинейджеры "Манчестер Юнайтед" переписали историю АПЛ: видео Фото: Только "красные дьяволы" вырвали победу на "Молинью" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Юные воспитанники английского "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну и Омари Форсон организовали победный гол в противостоянии с "Вулверхэмптоном" в 22-м туре Премьер-лиги и навсегда попали в летопись чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.

Гол 18-летнего хавбека с передачи 19-летнего нападающего в добавленное арбитром время помог МЮ одержать выездную победу (4:3). Впрочем, большое достижение получило еще одно измерение.

Мейну и Форсон стали лишь вторыми тинейджерами в истории АПЛ, которым удалось организовать победный мяч. Первыми такое достижение установили легенды "Юнайтед" – Криштиану Роналду и Уэйн Руни. В 2005 году тогда 19-летний португалец ассистировал 18-летнему англичанину в противостоянии с "Ливерпулем" (1:0).

Оба исполнителя стали знаковыми для истории МЮ. Роналду провел 346 матчей за "красных дьяволов", в которых забил 145 мячей и отдал 64 результативных передачи. В составе "Юнайтед" он завоевал 3 чемпионских титула Англии, триумфовал в Лиге чемпионов 2007/08 и получил первый "Золотой мяч". Руни вообще стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 мяча за 559 матчей) и выиграл на два "золота" АПЛ больше.

Мейну дебютировал в первой команде МЮ в предыдущем сезоне. С тех пор он провел 9 матчей в Премьер-лиге и отличился первым голом именно против "Вулвз". Форсон же впервые появился в составе "Юнайтед" в чемпионате Англии.

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

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