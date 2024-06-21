Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины

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Как РПЦ искажает православную веру

До конца 80-х годов РПЦ была единственной "легальной" православной церковью в Украине. Когда в 1992 году появился Киевский патриархат, РПЦ по максимуму демонизировала любое автокефальное движение, чтобы не потерять свое влияние на верующих. В ход пошли очень мощные техники и запугивания потерей спасения, вспоминает в разговоре с РБК-Украина религиозный публицист и обозреватель Татьяна Деркач.

"Одновременно велась активная кампания в поместных церквях, в том числе и во Вселенском патриархате – чтобы они не вмешивались в украинский церковный конфликт. Кроме того, РПЦ и УПЦ удалось глубоко проникнуть в украинский истеблишмент и слиться с властью", – отмечает она. При этом на лояльность украинского епископата и духовенства немало влияли щедрые российские "пожертвования".

Искажением православной веры считается, по сути, проповедь ересей, которые ранее были осуждены на тех же Вселенских соборах, объясняет эксперт.

"После 2022 года РПЦ начала откровенно оправдывать российскую агрессию, проповедовать культ смерти "за Родину", обещая оккупантам рай после гибели", – объясняет эксперт. Она говорит, что это можно рассматривать даже не как ересь, а как язычество и поношение христианства как такового. Даже был приказ Всемирного русского народного собора, где была объявлена против Украины "священная война" вплоть до уничтожения.

"Без преувеличения это уже уклонение в откровенный сатанизм под прикрытием христианских символов и святынь", – подчеркнула Деркач.

Патриарх Кирилл был архитектором оккультной основы для российской агрессии, именно он оказал сильное влияние на Путина в формировании маниакального мессианского мировоззрения, побуждавшего его начать так называемую "священную войну", уверена она.

"Кирилл с его авторитарным стилем управления церковью заставил большинство священников и верующих в самой России поддержать так называемую "СВО" и так сделал РПЦ подстрекателем войны и соучастницей преступлений против человечности. При этом на украинцев, в том числе верующих УПЦ, деятельность Кирилла и РПЦ в целом как раз произвела крайне негативное впечатление", – отмечает обозреватель.

Фото: Патриарх Кирилл был одним из архитекторов оккультной основы для российской агрессии в Украине (Getty Images)

Именно поэтому УПЦ провела в 2022 году собор, на котором объявила о своей полной независимости от РПЦ (хотя окончательного разрыва между ними так и не произошло).

"Однако именно подыгрывание Москве к 2014 году стало для УПЦ роковой ошибкой и привело к таким последствиям, что большое количество верующих, особенно на востоке Украины, готовы были принять Россию как освободительницу", – отмечает она.

Потери религиозных общин Украины на фоне войны

Согласно информации Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, с начала российской агрессии в 2014 году как оккупация Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата.

Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужение на украинском языке. При этом захват молитвенных зданий и избиение священнослужителей приобрели системный характер.

Пророссийскими боевиками были захвачены и превращены в военные казармы, военные тренировочные базы или админздания десятков баптистских, пятидесятнических церквей, "Залов Царств" Свидетелей Иеговы, молитвенных домов мормонов и адвентистов, здания христианских учебных заведений (в том числе и Донецкий).

С начала широкомасштабного вторжения РФ ежедневной практикой стали убийства священнослужителей (в том числе в литургической одежде), разрушение культовых сооружений, пытки и издевательства.

В ходе оккупации Киевской, Черниговской и Херсонской областей русские военные убили более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений. Большое количество священнослужителей погибли также при обстреле Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Кроме того, российские войска полностью уничтожили или повредили не менее 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей. Были даже задокументированы факты захвата религиозных сооружений российскими военными. Их использовали в качестве военных баз или в качестве прикрытия для огневых позиций.

Фото: Разрушенный Россией Спасо-Преображенский собор в Одессе (Getty Images)

Некоторые религиозные сооружения были намеренно разграблены российскими захватчиками, закрыты или перепрофилированы в административные здания. В конце концов, российская церковь играет особую роль в индоктринации (систематическом и упорядоченном влиянии без привлечения критического восприятия) депортированных в РФ из детских домов и интернатов украинских детей – для искоренения у них национальной идентичности.

Политическое течение и пропаганда. Влияние РПЦ на православные церкви в мире

Остается открытым вопрос, является ли РПЦ вообще православной и христианской церковью, высказывает мнение РБК-Украина публицист, религиовед Александр Саган.

Еще в 2022 году было обнародовано большое заявление, поддержанное около полуторами тысячами богословов всего мира, о том, что московский патриархат впал в ересь и этнофилетизм (смешение национального с церковным – ред.) и отходит от православного учения. А 25 апреля в Киевской православно-богословской Академии прошел большой круглый стол с участием многих зарубежных исследователей и религиоведов. Там тоже еще раз звучали мысли о том, что РПЦ отходит от христианства вообще.

"Религиоведы сейчас задают вопрос о том, насколько РПЦ стала политическим течением. Ведь представители этой церкви оправдывают политику Путина и в отношении войны, и в отношении любых прихотей диктатора. А сам патриарх Кирилл еще с 90-х годов активно участвует в создании идеологии" русского мира". Такую деятельность он начал давно, еще когда был главой отдела внешних церковных отношений Московского патриархата", – говорит Саган.

Важно также учесть, что московская церковь десятилетиями работает в тесном единении с экономикой и политикой русского страны. Поэтому его нельзя рассматривать исключительно как религиозную организацию, уверен эксперт.

"Лишь один пример – препятствование мировым церквям признать Православную церковь Украины. Казалось бы, это сугубо религиозный вопрос. Но в тот период вдруг выступил с заявлением бывший министр обороны Греции. Он признал, что лично давил на главу Элладской православной церкви, чтобы не признавал ПЦУ, поскольку Россия угрожала тем, что возникнет угроза национальной безопасности", – вспоминает он один из примеров.

По мнению Сагана, РПЦ – это также уже и политическое течение внутри церкви, которое превращает церковь в "политическое православие". Этот термин употреблял митрополит Владимир Сабодан (архиерей и предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины – ред.), и это было официально осуждено архиерейским собором УПЦ МП.

Фото: Российские войска полностью уничтожили или повредили по меньшей мере 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей в Украине (Getty Images)

Поэтому когда патриарх Кирилл собирает на международном уровне церковных деятелей и пытается в очередной раз оправдывать преступления РФ, Украина должна доносить миру правду о том, что происходит. Такая работа ведется по Украине постоянно, говорит эксперт.

"Религиоведы активно работают на этом фронте. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в поездках по всему миру тоже пытается разъяснять религиозным лидерам стран, в которые они приезжают. Также Православная Церковь Украины сегодня проходит процедуру включения во Всемирный Совет Церквей. На уровне этого совета также проводят работу – объясняют роль РПЦ в разжигании войны в Украине", – обращает внимание Александр Саган.

По его словам, уже заметен определенный прогресс в видении мировых православных церквей того, какое влияние РЦП оказывает на войну, и в целом в отношении к российскому православию. Постепенно мнение меняется и в протестантских церквях. Но это требует еще большой последовательной работы.

"У Москвы много своих агентов в разных церквях. Активные лоббисты есть в болгарской, сербской церкви. Поэтому нам нужно вести непрерывно и постоянно информационную работу – доносить правду", – отмечает религиовед.

Для руководства РПЦ, как и для Путина, оправдание войны – средство удержать свою власть, убеждена Татьяна Деркач.

Патриарх Кирилл вообще занимает не последнее место в табеле о рангах государственных чиновников, имеет сильную государственную охрану. Все это не просто так, говорит она: РПЦ исторически имеет доминирующее положение в России и играет роль духовной скрепы, объявляя кровавую политику Путина "санкционированной богом". Это "снимает" ответственность со всех, кто участвует в войне, независимо от тяжести совершенных преступлений.

Кроме того, по мнению обозревателя, сотрудники РПЦ работают как замполиты, формируя сознание верующих под нужды Кремля. Это и проповеди, и издательская деятельность, и активность за границей.

"Были случаи, когда священники в храме вербовали прихожан пойти добровольцами на войну, уже не говоря об их постоянном присутствии на фронте. Большинство духовенства и епископата РПЦ верят в то, что делают, и считают свою поддержку войны богоугодным делом – удержанием прихода в этот мир антихриста. Цена вопроса в данном случае неважна. Некоторые, может, и не хотели бы в этом участвовать, но они связаны бизнесом, карьерой и даже компроматом", – говорит собеседница.

РПЦ планирует очередной виток дискредитации

Недавно в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести опубликовали заявление по поводу кампании по маскировке преступлений РФ против религиозной свободы, достоинства человека и прав верующих и отметили, что Русская православная церковь давно превратилась в орудие разжигания ненависти и оправдания захватнической войны против Украины.

При этом руководство РПЦ получило задачу: попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не РФ совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.

Фото: Украина ведет активную работу на международном уровне, рассказывая миру о преступлениях РФ (Getty Images)

Для этого патриарх Кирилл, несущий личную ответственность за призывы к геноциду украинцев, провозглашение захватнической империалистической войны "священной", конкретные действия, направленные на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности, должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным кремлевским образцам пропаганды, что зло – это добро, а ложь – правда.

"Вряд ли патриарх Кирилл, который готовится лжесвидетельствовать о "притеснениях Украинской православной церкви", будет рассказывать о четырнадцати священнослужителях этой церкви, убитых теми, кому он обещал жизнь вечную за преступления в Украине. Также маловероятно, что он вспомнит о 187 разрушенных храмах, где до уничтожения его имя преподносили по литургии", – обращают внимание в Госэтнополитики.

Эксперты отмечают, что Украинская православная церковь не получила и не получит никакого сострадания от лица, претендующего быть для его верных "отцом и хозяином".

Сотни клириков Украинской православной церкви обращаются к своему священноначалию с призывом выйти из состава Русской церкви, а также прекратить любые административные отношения с организацией, которая не скрывает зверской ненависти к украинцам.