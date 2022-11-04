Как россияне проводили "зачистку" в оккупированной Буче: расследование AP

Российские солдаты после захвата Бучи в Киевской области провели жесткую так называемую "зачистку" жителей, которая сопровождалась пытками и убийствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Associated Press.
Издание в сотрудничестве с другими компаниями провело масштабное расследование и восстановило события первых дней российского вторжения в Бучу. Специалисты проанализировали перехваченные разговоры оккупантов, видео с камер наблюдений, данные украинских правоохранителей и рассказы местных жителей.
Известно, что во время оккупации в Буче находились войска 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Командовали оккупантами генерал-майор Сергей Чубарыкин и генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал российскими операциями в Сирии.
Российские войска начали заходить в Бучу около обеда 3 марта. До того времени несколько десятков добровольцев и украинских солдат обустроили в Буче три блокпоста и помогали организовать эвакуацию.
Когда российские танки начали заходить в Бучу, украинские военные отступили к городу Ирпень. Некоторые добровольцы остались в Буче и некоторое время пытались сражаться с россиянами, однако позже большинство из них были задержаны оккупантами.
Наследующий день, 4 марта, российские солдаты перешли к так называемой "зачистке" Бучи. Оккупанты охотились за людьми по спискам, которые были составлены спецслужбами РФ до вторжения. Военны ходили от дома к дому, чтобы выявить потенциальные "угрозы".
Солдаты РФ проверяли телефоны, допрашивали и осматривали мирных жителей. Людей, которые казались оккупантам подозрительными и не прошли "фильтрацию", россияне жестко пытали, избивали и убивали.
После начала войны жители Бучи начали прятаться в одном из самых больших укрытий в городе по адресу Яблунская, 144, где расположен большой жилой комплекс. После оккупации именно это место стало тюрьмой оккупантов. Туда россияне свозили "подозрительных" украинцев, удерживали и пытали их.
После освобождения Бучи на улице Яблунской нашли более 40 тел мирных жителей. В ЖК, где оккупанты оборудовали свой штаб, находилось больше десятка убитых.
Напомним, что специалисты до сих пор находят тела мирных жителей, которые погибли во время оккупации Киевской области. Так, вблизи поселка Немешаево Бучанского района нашли останки мужчины, убитого оккупантами.
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