Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина

В 20-е годы прошлого века в честь диктатора назовут украинский город – Сталино. Через годы его переименуют в Донецк, который оккупирует очередной кремлевский захватчик и назовет "столицей "ДНР". Он захочет пойти дальше и взять больше земель независимой Украины, но споткнется о такой населенный пункт как Авдеевка. И будет стоять на этой линии фронта около 9 лет.

Сегодня враг стирает город в пепел, потому что не может его покорить. Что сегодня происходит в Авдеевке и какое она имеет стратегическое значение – в материале РБК-Украина.

"До 15 авиаударов и 40 вражеских штурмов в сутки"

Въезд закрыт. Авдеевка теперь обозначена "красной зоной". На момент февральского вторжения здесь проживало около 30 тысяч человек, а теперь – около 2 тысяч. Они под постоянным прицелом, поэтому глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш упорно призывает местных покидать населенный пункт.

"Некому будет обслуживать генераторы и некому будет обслуживать мобильную башню. Поэтому надо ехать, особенно с детьми. Не хочу называть фамилии этих людей, которые хоронят детей и меняют локации", – заявил он в своем видеообращении.

Сегодня бои за Авдеевку сравнивают с ситуацией на Бахмутском направлении. В частности, из-за попытки россиян взять оба города в окружение. В прямых боях, на которые идут большие ресурсы, они проигрывают украинцам, потому пытаются обходить населенные пункты.

В Авдеевку, как и в Бахмут, враги стянули тысячи солдат, которые партия за партией уничтожаются украинскими силами обороны. Американские эксперты ISW говорят: остается вероятность, что продвижение России может заставить Украину выйти из этих городов, однако, скорее всего, этого не будет.

По словам главы Авдеевской городской военной администрации, если сравнивать с Бахмутом по количеству обстрелов, штурмовых действий, то они равны уже около двух недель – 250-300 обстрелов в сутки по позициям. Так же как и в Авдеевке. По штурмовым действиям – 20, 30, 40. Обстреливают из минометов, ствольной артиллерии, танков, РСЗО, а также кассетными боеприпасами и ракетами.

"Ситуация очень напряженная и сложная. Десятки обстрелов по населенному пункту, сотни обстрелов по позициям вокруг города. В среднем 8 аэроударов в сутки, но иногда бывает 12 и даже 15", – отметил Барабаш в комментарии изданию.

Враг хочет взять город любой ценой, закрывая глаза на сотни жертв среди гражданского населения. С начала полномасштабной войны от вражеских обстрелов погибли около 200 местных, а около 500 получили ранения. "Если сравнивать с 2014 года по 24 февраля 2022 года и с начала большой войны, то жертв вдвое больше", – сказал чиновник.

Боец одного из подразделений ВСУ, работающего на Авдеевском направлении, рассказал РБК-Украина, что враг стабильно их обстреливает, бывает за один раз по 10-15 прилетов на позицию. "Их БПЛА работают и днем, и ночью с тепловизионными приборами и средствами сброса с коптеров. Например, они сбрасывают смеси в загорающейся стеклянной таре или гранаты", – рассказал он РБК-Украина.

По его словам, тактика врага сегодня состоит в провокации. Они используют разные методы: газ, фосфор, дымовые завесы, проход маленьких групп. И все для того, чтобы спровоцировать украинских военных на огонь и выйти на их позиции. Затем наносят удары по "обнаруженным" точкам.

Вообще общая тактика у врага, рассказывают бойцы, "как по книге": накрывает артиллерия, затем подступает пехота. И так каждый раз. Разведчик с этого направления отметил, что российское военное руководство не жалеет своих бойцов. Идут группа за группой, прямо по телам убитых и, по словам солдата, они "кажется, не заканчиваются".

А между тем в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания. Местные власти сообщают, что уничтожено 80% жилищного фонда и вся инфраструктура. Из города эвакуировали коммунальщиков, которые делали все для поддержания жизни в населенном пункте. Соответственно, в городе теперь не будет мобильной связи и возможности заряжать телефоны. Пока идет наступление российского войска на восточном фронте, вероятно, так и будет.

Авдеевка находится под тяжелым давлением окупантов, которым так и не удается выполнить задачу диктора – взять Донецкую область. Сроки полной оккупации этого региона постоянно смещаются из-за героической обороны ВСУ. Несмотря на тяжелые условия, украинские военные уверенно говорят: "Сил достаточно. Удержим".

Авдеевка – плацдарм контрнаступления на Донецк

Эксперты из Института изучения войны говорят, что весеннее наступление российских войск достигает кульминации. Стоящие на этом направлении военные отметили изданию, что враг пытается взять больше территорий до перехвата инициативы. Ведь ВСУ готовят контранступательные действия и уже пытаются штурмовать позиции окупантов. Российские войска истощены и теряют мотивацию, добавляют украинские бойцы.

Именно Авдеевка может стать плацдармом для наступления наших сил на донецкую англомерацию, считает полковник ВСУ в запасе военный эксперт Роман Свитан. "Вблизи города находится объездная дорога, которая отделяет Донецк от Макеевки. И ее ширина позволяет пройти там нескольким бригадам и нажать на Донецк. Такая же история с Марьинкой, только с другой стороны", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Для взятия Авдеевки противник сначала бросил силы квазиреспублик "ЛДНР", но их разбили. Теперь этот город уничтожают в пепел десантные силы росармии, танковые полки и авиация.

"Если они возьмут Авдеевку, мы тогда потеряем плацдарм. И они будут пробовать дойти до Карловского водохранилища, которое станет следующим рубежом обороны. Но это будет очень сложно. Сразу туда дойти у них не получится", – считает эксперт.

Именно Карловское водохранилище обеспечивает потребности почти половины Донецкой области. Врагу важно отрезать регион от воды, поэтому он периодически обстреливает насосную станцию. Кроме того, в случае выхода в водохранилище россияне смогут наносить удары с РСЗО "Град" по Покровску, который сегодня остается тылом Донбасса. Но сюда врагу еще далеко.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии сообщается, что, несмотря на приоритетное внимание россиян к операции по окружению Авдеевки, они достигли лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике. В частности, уничтожено, вероятно, более половины танков российского 10-го полка при попытке оцепить Авдеевку с юга.

Враг теряет наступательный потенциал, давая украинским силам нанести контрудары и отправить противника в нокаут. Но пока бойцы, работающие на Авдеевском и Бахмутском направлениях, стоят щитом для всего региона, сдерживая нашествие войск страны-врага со 144-миллионным населением.