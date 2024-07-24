Как реформировать упрощенную систему налогообложения, чтобы не навредить экономике

В 1998 году в Украине была введена система упрощенного налогообложения, чтобы стимулировать развитие малого бизнеса. Однако с каждым годом все больше крупных компаний находят варианты уклониться от налогов, используя эту систему. Система нуждается в изменениях, однако без превращения ее в общую систему (как это предлагают в правительстве). Как защитить законопослушный микро- и малый бизнес и отвадить крупные компании от "кормушки"?

Упрощенной системой налогообложения пользуются около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления – около 1% ВВП в период 2020-2022 годов. Упрощенная система предусматривает необязательный режим, при котором налогоплательщики получают выгоду как от упрощений по соблюдению требований законодательства и выполнению административных обязанностей, так и от меньшей налоговой нагрузки. Которая в случае применения 1-й или 2-й групп упрощенного режима налогообложения не зависит от размера полученного дохода. И ни в коем случае не зависит от величины полученной прибыли.

В то же время, средняя налоговая нагрузка в процентах от оборота незначительно отличается у малых и микропредприятий, использующих общую и упрощенную системы налогообложения, и составляет в обоих случаях около 5%. Хотя за время своего существования режим претерпел многочисленные изменения, его базовая концепция остается в целом неизменной.

Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему, с каждым годом неизменно растет благодаря доступности и привлекательности этого упрощенного режима по сравнению с обычной налоговой системой. Наибольшими по количеству участников в группах 1 и 2 упрощенной системы являются секторы розничной и оптовой торговли, в группе 3 – большинство предпринимателей предоставляют профессиональные и ИТ-услуги.

Каковы ключевые схемы с использованием "упрощенки"

Одной из схем минимизации налогов через упрощенную систему является сокрытие реальной выручки предпринимателя. Эта схема приводит к недопоступлениям в госбюджет 1-4 млрд гривен в год, согласно расчетам аналитических центров. В то же время большинство "серых схем" при торговле товарами построено без использования ФЛП - контрафактные и контрабандные товары реализуются через интернет, через нелегальные точки продаж без оформления субъектов хозяйствования, а также через юридические лица с применением фальшивых документов вместе с технологиями обхода фискализации при продажах через РРО.

Для примера – реализация подакцизных товаров. Как свидетельствует статистика продаж трех подакцизных групп товаров и их динамика доли тени – несмотря на товарный учет, РРО, лицензии и т.д. – теневая доля растет последний год. Так, в алкогольной продукции теневая доля выросла до 38%, на рынке топлива – до 14%, в табачной продукции выросла до 23%. Теневая торговля только этими тремя группами товаров наносит урон бюджету в сумме 35-40 млрд грн в год. Эта проблема требует безотлагательного решения, в частности, усиления ответственности нелегальных торговцев, работающих без оформления ООО или ФЛП (что искажает конкуренцию в отношении оформленных субъектов хозяйствования), усиления способности контролирующих органов контролировать дистанционную торговлю в интернете.

Еще одной проблемой является использование ФЛП вместо найма. Определенное количество юридических лиц выбирают использование статуса самозанятого в рамках упрощенной системы вместо оформления стандартных трудовых отношений. Согласно моделированию, такую схему применяют до 10-15% ФЛП 3 группы. Эта проблема возникла из-за пробелов в законодательстве, где до сих пор не определены критерии, помогающие четко отделить фрилансеров и лиц, предоставляющих услуги, от трудовых отношений, требующих официального трудоустройства (как, например, кассиры в сетях магазинов).

Для решения этой проблемы Министерство экономики Украины совместно с народными депутатами и привлечением экспертной среды разработало соответствующий проект закона №5054-1, реализация которого решит эту проблему.

Ухудшение условий для микробизнеса провоцирует тенизацию, поскольку микробизнес имеет возможность работать неофициально. Из-за такого ухудшения в 2010-11 годах было потеряно 2,2 млн легальных рабочих мест в секторе микробизнеса, из которых по меньшей мере 1,9 млн перешли в неофициальный сектор и до сих пор находятся там или эмигрировали.

Мировой опыт

Специальные налоговые режимы для малого и микробизнеса являются распространенным явлением во всем мире, поскольку, с одной стороны, такой бизнес имеет свои особенности по сравнению с большим и средним, а с другой – играет важную социальную, экономическую и политико-экономическую роль, которая оправдывает благоприятные условия для его развития вплоть до прямой государственной помощи. К тому же, в условиях ненадежного верховенства права особую актуальность приобретают упрощение ведения бизнеса, радикальное уменьшение дискреции и потребности в проверках, и в целом приближение формальных норм к традиционному праву там, где это возможно. Микробизнес является первоочередным объектом таких мер из-за его важной политико-экономической роли как среднего класса, наиболее независимого от патрональной системы отношений.

Микробизнес обладает рядом социально-экономических положительных эффектов, в частности:

массово создает рабочие места, за свой счет и без необходимости государственного вмешательства;

является наиболее эффективным способом борьбы с бедностью;

выполняет роль "колыбели" для реализации творческого и предпринимательского потенциала;

поддерживает конкурентную среду, особенно в отраслях с высокой отдачей от масштаба;

создает комфортную потребительскую среду;

способствует привлечению к трудовой деятельности групп, не имеющих больших шансов на рынке труда;

является более дружественным к экологии, производя товары и оказывая услуги вблизи мест их непосредственного потребления и уменьшая транспортные расходы.

Все это обуславливает целесообразность создания специальных налоговых режимов как инструментов детенизации и развития микробизнеса в том числе экономической и общественно-политической устойчивости государства в целом.

Такие режимы существуют в большинстве стран мира. Их главные преимущества:

не нуждаются в бюджетных вложениях (напротив, за счет компромиссной детенизации могут даже увеличивать доходы);

упрощают администрирование как для плательщиков, так и для государственных органов, экономят ресурсы;

не требуют дополнительных организационных усилий (например, развертывания сети учебных заведений или микрокредитных учреждений);

не создают дополнительных коррупционных уязвимостей – наоборот, уменьшают их из-за детенизации и упрощения администрирования;

в условиях патронализма – освобождают подавляющее большинство ММБ от неформального давления патрональных сетей, делая его критически важным политико-экономическим игроком.

При этом специальные и упрощенные режимы, направленные на поддержку и развитие микробизнеса, являются наиболее эффективным инструментом в случаях, когда речь идет о компромиссной детенизации, так как микробизнесу позволяют пользоваться многими преимуществами легального статуса, уплачивая при этом умеренные налоги.

Чем сильнее институционально то или иное государство, тем больший налог оно может себе позволить устанавливать для микробизнеса. Но, во всяком случае, он не может превышать и даже достигать уровня общей системы – иначе компромиссная детенизация не сработает.

Недавно проведенный обзор упрощенных систем стран Европы свидетельствует о том, что почти во всех странах Европы, даже наиболее развитых, применяются те или иные специальные режимы микробизнеса, в частности для самозанятых. К тому же, для последней категории ММБ исследованные страны отдельно внедряют специальные формы — Польша (Незарегистрированная деятельность), Румыния (Уполномоченное физическое лицо), Черногория (Единая ставка). При этом существует множество вариаций. Законодательство ЕС не регулирует прямые налоги (в которые входят и специальные режимы для ММБ), поскольку они не влияют на беспрепятственную торговлю в рамках единого рынка. Поэтому страны внедряют разные упрощенные режимы.

На фоне этих отличий украинская упрощенная система налогообложения не выглядит ни экзотической, ни аномальной. Более того, в некоторых аспектах она является одной из самых удобных для ММБ и самых простых.

Преимущественно упрощенные системы стран Европы не содержат требований ведения товарного учета, имеют немало исключений в фискализации и меньшие ставки налогообложения. К сожалению, разработанная Минфином Нацстратегия доходов не учитывает успешный мировой опыт и предлагает противоположное - тотальное РРО и тотальный товарный учет микропредпринимателям.

Проанализированный мировой опыт содержит несколько полезных идей, которые следует рассмотреть и проработать с ключевыми стейкхолдерами для усовершенствования действующей упрощенной системы в Украине.

Как реформировать "упрощенку", чтобы не навредить экономике

Реформа "упрощенки" должна минимизировать возможности использования преимуществ и особенностей этой системы средним и крупным бизнесом с целью минимизации уплаты налогов и/или укрывательства от налогообложения объемов реализации товаров и услуг. То есть, реформа должна поддержать развитие в Украине микро- и малого бизнеса и устранить возможности искажения конкурентной среды крупными компаниями за счет злоупотребления преимуществами упрощенной системы.

Реформа должна быть направлена на имплементацию следующих изменений:

Ставки единого налога (проценты от объема полученного дохода) для юридических лиц и ФЛП третьей группы, оказывающих услуги, должны постепенно увеличиваться в течение нескольких лет, достигнув 10% оборота для сферы услуг. Налоги на землю и недвижимое имущество, отличное от земельного участка, должны быть исключены из единого налога как не требующие проверок и ведения учета. Законодательно должны быть определены критерии фриланса и трудовых отношений с работодателем. Модель таких критериев предложена законопроектом №5054-1, разработанным Минэкономики и депутатами. Должен быть введен сверхупрощенный режим для самозанятых лиц без регистрации и отчетности с учетом специфики современной гиг-экономики — для физических лиц, которые "подрабатывают", получают дополнительные доходы в свободное от основной работы время, имеют незначительный заработок, получают заказы с небольшой суммой чека от различных заказчиков (в отличие от трудовых отношений с одним работодателем) через цифровые средства (вебсайты, мобильные приложения и т.п.), онлайн-платформы, объявления или иным способом имеют сезонный заработок. Модель применения РРО должна быть пересмотрена, применение РРО должно быть сосредоточено на рисковых категориях плательщиков. ФЛП 2 и 3 групп единого налога, которые по косвенным критериям не имеют возможности превысить лимит группы ЕН (например – ФЛП без наемных работников или предоставляющие услуги, получающие средства только на банковский счет ФЛП) – должны быть лишены необходимости использовать РРО. Порог регистрации плательщиком НДС должен быть повышен, согласно индексу инфляции за годы, когда он был неизменным, и необходимо ввести его индексацию в дальнейшем. Порог должен распространяться на всех хозяйствующих субъектов, кроме плательщиков единого налога. Должны быть предоставлены дополнительные полномочия ГНС по контролю и применению значительных штрафных санкций к неоформленным торговцам, создающим нечестную конкуренцию для ФЛП. Государственная налоговая служба должна быть перезагружена по модели перезагрузки БЭБ. Комиссии с решающим голосом международных экспертов должны избрать руководителя ГНС и переаттестовать все кадры. Также необходимо внедрить эффективные КРІ для Налоговой, которые будут стимулировать налоговиков к минимизации tax gap и предоставлению сервисов и помощи налогоплательщикам.

Любые изменения, расширяющие полномочия проверяющих, правоохранительных органов, сужающие область применения упрощенной системы налогообложения и ухудшающие условия для микробизнеса, могут быть реализованы только после достижения Украиной должного уровня качества госуправления в части верховенства права на уровне среднего в ЕС, согласно Worldwide Governance Indicators.