Как реформа градостроительства благодаря цифровизации может вылечить сферу строительства от коррупции

Новый 2023 год начался с интересных, а иногда трагических событий, и все стали понемногу забывать главную тему второй половины декабря, а именно – принятие проекта закона №5655 о реформе градостроительства. Он до сих пор не подписан президентом, хотя право вето также не применено. Впрочем, это очень полезный документ. А так как времени на "приспособление к новым реалиям", если он все же будет подписан Владимиром Зеленским, останется мало, следует разъяснить, что ждет строительный рынок в условиях реформы и почему цифровизация – ключ к преодолению коррупции.

Анализируя реформу градостроительства, авторы говорят о цифровизации. В то же время работа по внедрению диджитализации в сфере строительства начата еще с 2019 года. Сейчас я имею в виду не просто базу выданных разрешений на проведение строительных работ, а именно функционирование Единой государственной электронной системы в сфере строительства (далее – ЕГССС), которую внедряли сначала тестово, а затем и полноценно, и все мы ею пользуемся каждый день и честно говоря уже к ней привыкли. И не так она и страшна, как нам казалось тогда в довоенном 2021 году, когда мы познакомились с ней уже на практике.

Поэтому вполне понятно, что движение в направлении автоматизации процессов, в направлении исключения человека из разрешительных процедур – это путь вперед, это скорость принятия решений. Ведь у автоматической системы нет перерывов и выходных, она не ходит в отпуск и не болеет, и это прямой путь к преодолению коррупции, потому что система взяток не берет, и это уже факт. К слову, по оценкам экспертов, только за 2021 год ее антикоррупционный эффект составил 1,5 млрд гривен.

Итак, вполне понятна и разумна попытка государства усилить этот эффект и распространить его на другие аспекты градостроительной деятельности, начиная от получения градостроительных условий и ограничений (далее ГУО) и заканчивая регистрацией построенных объектов недвижимости в государственном реестре вещных прав (ГРВП). Именно на это направлен целый ряд изменений, предусмотренных Проектом.

Например, в Законе Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" внесены изменения, которые предусматривают, что все меры государственного надзора (контроля) должны быть обязательно внесены в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля) и автоматически перенесены (синхронизированы) в ЕГССС, чтобы все участники градостроительной деятельности их видели и понимали все происходящее на объекте строительства.

В свою очередь, в Законе "О регулировании градостроительной деятельности" появилось даже новое понятие госрегистрации в сфере градостроительной деятельности - это официальное подтверждение государством фактов получения права на выполнение подготовительных и строительных работ, изменения в сведениях о таком праве, остановке, возобновлении, прекращении права на выполнение подготовительных и строительных работ, завершение подготовительных работ по демонтажу (сносу) объекта недвижимого имущества (здания, сооружения), принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов путем внесения соответствующей записи в Реестр строительной деятельности автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы сфере строительства или государственным регистратором в сфере градостроительной деятельности.

При осуществлении любого действия в ЕГССС осуществляется анализ соответствующих сведений на предмет их полноты, соответствия формата, логичности и достоверности. Такой анализ обеспечивается автоматически программными средствами электронной системы, в том числе путем сравнения вносимых в е-систему сведений со сведениями электронной системы и других информационно-коммуникационных систем государственной формы собственности, взаимодействующих с электронной системой. По результатам такого анализа формируется протокол, являющийся неотъемлемой частью соответствующего документа, выдаваемого по результату действия.

По замыслу авторов законопроекта 5655 система должна даже автоматически анализировать проектную документацию и блокировать возможность получения разрешений и проведения работ при выявлении ошибок и несоответствия загруженного проекта действующим нормам законодательства и ГСН, правильность расчета класса последствий, соответствие/несоответствие намерениям застройки, целевому назначению земельного участка, исходным данным на проектирование.

Программные средства электронной системы обеспечат автоматическое информирование соответствующего органа охраны культурного наследия о разработке проектной документации на строительство объектов строительства, расположенных в пределах территорий памятников культурного наследия. То есть органы охраны культурного наследия будут знать о намерениях застройки еще до того, как любые работы начнутся, поскольку проектирование - один из первых этапов строительства.

Такие преобразования в контексте цифровизации касаются абсолютно всех сфер градостроительства. Автоматизация должна коснуться и выдачи ГУО, и проектирования, и проведения строительных работ, и ввода объекта в эксплуатацию. Контроль за выполнением работ, технический надзор, авторский надзор, все, что раньше выполнялось отдельно и само по себе, теперь должно быть в единой системе и обязательно в электронном виде.

И заканчивается вся эта автоматизация только в Законе "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", статьей 18-1. Особенности проведения государственной регистрации прав в автоматическом режиме, которая предусматривает ряд регистрационных действий с объектами недвижимости в автоматическом режиме без непосредственного участия государственного регистратора на основании взаимодействия ЕГССС и ГРВП.

Замечу также, что, кроме системы автоматического взаимодействия и анализа документов, градостроительная реформа предусматривает введение системы личной ответственности всех участников процесса. Ибо каждый документ, каждое действие в ЕГССС подписывается лично человеком путем наложения КЭП исполнителя. Все это очень дисциплинирует как должностных лиц, так и частных лиц (проектантов, технадзор, ответственного за выполнение работ). То есть у них уже не будет возможности сказать: это не я, я не знал, был в отпуске и т.д. Все эти отговорки больше не будут работать.

Анализируя реформу градостроительства, следует понимать: она грамотно организует взаимодействие различных баз данных, информационно-коммуникационных систем и вводит их реальную автоматичность. Юридически эта конструкция ясна, а будет ли это работать так на практике – покажет время. Надеемся, как можно скорее.