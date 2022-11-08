Как "Реал" потерпел первое поражение в Ла Лиге и потерял лидерство в чемпионате: видео
Тринадцатый тур испанской Ла Лиги оказался несчастливым для мадридского "Реала", потерпевшего неожиданное выездное поражение от скромного "Райо Вальекано".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Испания, Ла Лига, 13-й тур
"Райо Вальекано" – "Реал" – 3:2
Голы: Комесанья, 5, Гарсия, 44, Трехо, 67 (пенальти) – Модрич, 37 (пенальти), Милитао, 41
Плохи дела "сливочных" стали уже в дебюте, когда Комесанья в одно касание замкнул прострел Франа Гарсии с левого фланга. Правда, перед перерывом "Реал" ответил двумя голами – Модрич легко реализовал одиннадцатиметровый после вмешательства VAR, а Милитао точно пробил головой после углового.
Однако уйти в раздевалку лидером команда Карло Анчелотти не сумела. На 44-й минуте после серии рикошетов в штрафной гостей мяч отскочил к Гарсии, а тот мощно пробил левой в ближний угол ворот Куртуа – 2:2.
А во второй половине система Видеоассистент рефери сработала уже в пользу "Райо Вальекано". Именно на повторе арбитр заметил игру рукой Карвахаля и указал на отметку. С пенальти не без проблем сумел отличиться Трехо, установив окончательный результат поединка.
Для "Реала" это поражение стало первым в нынешнем сезоне Примеры. Более того, "сливочные" потеряли лидерство в чемпионате, пропустив вперед "Барселону". У каталонцев теперь 34 очка в активе, а у мадридцев осталось 32 пункта.
К слову, накануне "Реал" получил соперника в плей-офф Лиги чемпионов.
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