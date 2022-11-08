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Как "Реал" потерпел первое поражение в Ла Лиге и потерял лидерство в чемпионате: видео

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Мадрид, Вторник 08 ноября 2022 10:23
Как "Реал" потерпел первое поражение в Ла Лиге и потерял лидерство в чемпионате: видео Фото: Звездный подбор исполнителей "Реал" не спас (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Тринадцатый тур испанской Ла Лиги оказался несчастливым для мадридского "Реала", потерпевшего неожиданное выездное поражение от скромного "Райо Вальекано".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 13-й тур

"Райо Вальекано" – "Реал" – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Гарсия, 44, Трехо, 67 (пенальти) – Модрич, 37 (пенальти), Милитао, 41

Плохи дела "сливочных" стали уже в дебюте, когда Комесанья в одно касание замкнул прострел Франа Гарсии с левого фланга. Правда, перед перерывом "Реал" ответил двумя голами – Модрич легко реализовал одиннадцатиметровый после вмешательства VAR, а Милитао точно пробил головой после углового.

Однако уйти в раздевалку лидером команда Карло Анчелотти не сумела. На 44-й минуте после серии рикошетов в штрафной гостей мяч отскочил к Гарсии, а тот мощно пробил левой в ближний угол ворот Куртуа – 2:2.

А во второй половине система Видеоассистент рефери сработала уже в пользу "Райо Вальекано". Именно на повторе арбитр заметил игру рукой Карвахаля и указал на отметку. С пенальти не без проблем сумел отличиться Трехо, установив окончательный результат поединка.

Для "Реала" это поражение стало первым в нынешнем сезоне Примеры. Более того, "сливочные" потеряли лидерство в чемпионате, пропустив вперед "Барселону". У каталонцев теперь 34 очка в активе, а у мадридцев осталось 32 пункта.

К слову, накануне "Реал" получил соперника в плей-офф Лиги чемпионов.

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