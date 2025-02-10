Как раньше ездили зимой: автоприключения до эры подогревателей и шипов

Нельзя сказать, что сорок-пятьдесят лет назад конструкторы совсем не думали о комфорте для водителей. В этом направлении предпринималось немало мер, но уровень массово доступных технологий был немного другим. При чем мы имеем в виду и технологии проектирования, и производства деталей, и эксплуатационных материалов.

Запуск двигателя в мороз

Ваша машина неохотно заводится морозным утром? Стартер вяло проворачивает двигатель, а тот в ответ лишь обиженно чмыкает? А может, вы просто не заехали вовремя на СТО, чтобы обслужить ваш аккумулятор или заменить свечи? Посмотрите, насколько больше хлопот имели наши коллеги в середине прошлого века.

Благодаря "совершенству" топливной системы (карбюратор) и системы зажигания (бабина и трамблер), а еще при отсутствии масел низкой вязкости запустить рядовой мотор на морозе было непросто.

Надо было подобрать взаимное положение "подсоса" и акселератора, плюс подгадать, как долго держать включенным стартер, чтобы и аккумулятор не сел, и мотор завелся. Кроме того часто приходилось при первых вспышках в цилиндрах подыгрывать педалью газа - но тоже умеренно, чтобы и топлива добавить, и не залить двигатель чрезмерной порцией бензина. Следует признать, что новые или абсолютно исправные моторы тогда могли запускаться не так проблемно, но из-за относительно короткого ресурса техники таких малоизношенных машин было немного. И в любом случае при значительных морозах, и новая тогдашняя машина не была идеальной.

Когда не было антифриза

Вас раздражает необходимость прогревать холодный двигатель, тратя драгоценные минуты утреннего времени? Смиритесь, потому что ваши недалекие предки тратили перед началом поездки гораздо больше времени.

Более-менее массовыми незамерзающие жидкости для системы охлаждения двигателя стали ближе к 1950 - 1960-м годам. До того абсолютное большинство техники ездило "на воде". А это значит, что перед постановкой на ночную стоянку приходилось сливать воду - открыв несколько краников на двигателе и радиаторе. При этом нужно было еще проследить, чтобы вода вытекла вся, потому что даже пол-литра остатка могут разорвать стенки мотора.

Соответственно, утром перед поездкой надо было приготовить порядка десяти литров горячей воды - чтобы залить ее в двигатель через горловину радиатора. При заливке приходилось следить, не замерзли ли вчера вечером в кранах последние капли воды. Если замерзли, в системе образуются воздушные пробки, что приведет к перегреву и короблению головки. Вдобавок, если двигатель не удастся завести, то слить из него воду, которая быстро остывает и грозит разрушением мотора, через замерзший краник не получится.

Теперь понимаете, почему так часто на старых фото встречаются машины с толстыми ватными утеплителями на капоте и радиаторе? Потому что сохранить тепло было проще, чем бороться с угрозой разморозки и холодным пуском.

Без зимних шин

Буксуете в снегу и на скользком асфальте, несмотря на то, что выбрали себе лучшие зимние шины? А может, вам следует просто аккуратнее обращаться с педалями? Ведь наши родители и деды как-то ездили круглый год на одних и тех же колесах - и отнюдь не зимних. Да, это было трудно - буксовали, подталкивали друг друга, борясь с сугробами и не брезгуя стальными цепями поверх шин. А главное, что все, кто ездил тогда зимой, умели управлять автомобилем так, как мало кто может это делать сейчас.

Холодно в салоне

Долго прогревается салон, и вы не можете отправиться в путь, пока не распотеют промороженные окна? А как вам "печка", которая позволяла разве что снять в салоне шапку и перчатки? И никаких подогревов - ни сидений, ни заднего стекла, и тем более переднего? Водители прошлого века хорошо знали, что при слабом отоплении главная проблема - не замерзший водитель, а замерзшие окна. Поскольку ехать с непрозрачным стеклом нельзя, наши деды протирали лобовое стекло... мешочком с солью или салфеткой, пропитанной глицерином. Да, от этого ржавели металлические детали салона, а на лобовом от глицерина оставались мутные жирные разводы, но ведь лед на стекле не мешал видеть дорогу! А чтобы стекла не запотевали и не обмерзали снова, при любом морозе приходилось держать открытой форточку-ветровичок.

Коротко

К чему мы упоминали здесь зимние трудности полувековой давности? Не только для того, чтобы все прониклись уважением к своим коллегам-водителям из прошлого, а чтобы мы брали пример с их водительского мастерства. И не забывайте поддерживать в порядке ваше авто, в том числе и те системы, которые отвечают за противостояние сюрпризам зимы.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и музея "Колеса Истории".