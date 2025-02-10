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Как раньше ездили зимой: автоприключения до эры подогревателей и шипов

Понедельник 10 февраля 2025 23:15
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Как раньше ездили зимой: автоприключения до эры подогревателей и шипов Фото: автопроисшествия до эры подогревателей и шипов (bmwgroup-classic.com)
Автор: Константин Широкун

Чтобы мы не обижались на свою водительскую судьбу в условиях зимнего дискомфорта, давайте обратимся к опыту наших отцов и дедушек и вспомним, сколько мастерства, выдержки и даже мужества прилагали когда-то в морозы не только профессиональные водители, но и владельцы частных автомобилей.

О том, чего стоило ездить на машине в морозы полвека назад, читайте в материале РБК-Украина.

Нельзя сказать, что сорок-пятьдесят лет назад конструкторы совсем не думали о комфорте для водителей. В этом направлении предпринималось немало мер, но уровень массово доступных технологий был немного другим. При чем мы имеем в виду и технологии проектирования, и производства деталей, и эксплуатационных материалов.

Запуск двигателя в мороз

Ваша машина неохотно заводится морозным утром? Стартер вяло проворачивает двигатель, а тот в ответ лишь обиженно чмыкает? А может, вы просто не заехали вовремя на СТО, чтобы обслужить ваш аккумулятор или заменить свечи? Посмотрите, насколько больше хлопот имели наши коллеги в середине прошлого века.

Благодаря "совершенству" топливной системы (карбюратор) и системы зажигания (бабина и трамблер), а еще при отсутствии масел низкой вязкости запустить рядовой мотор на морозе было непросто.

Надо было подобрать взаимное положение "подсоса" и акселератора, плюс подгадать, как долго держать включенным стартер, чтобы и аккумулятор не сел, и мотор завелся. Кроме того часто приходилось при первых вспышках в цилиндрах подыгрывать педалью газа - но тоже умеренно, чтобы и топлива добавить, и не залить двигатель чрезмерной порцией бензина. Следует признать, что новые или абсолютно исправные моторы тогда могли запускаться не так проблемно, но из-за относительно короткого ресурса техники таких малоизношенных машин было немного. И в любом случае при значительных морозах, и новая тогдашняя машина не была идеальной.

Как раньше ездили зимой: автоприключения до эры подогревателей и шипов

Когда не было антифриза

Вас раздражает необходимость прогревать холодный двигатель, тратя драгоценные минуты утреннего времени? Смиритесь, потому что ваши недалекие предки тратили перед началом поездки гораздо больше времени.

Более-менее массовыми незамерзающие жидкости для системы охлаждения двигателя стали ближе к 1950 - 1960-м годам. До того абсолютное большинство техники ездило "на воде". А это значит, что перед постановкой на ночную стоянку приходилось сливать воду - открыв несколько краников на двигателе и радиаторе. При этом нужно было еще проследить, чтобы вода вытекла вся, потому что даже пол-литра остатка могут разорвать стенки мотора.

Соответственно, утром перед поездкой надо было приготовить порядка десяти литров горячей воды - чтобы залить ее в двигатель через горловину радиатора. При заливке приходилось следить, не замерзли ли вчера вечером в кранах последние капли воды. Если замерзли, в системе образуются воздушные пробки, что приведет к перегреву и короблению головки. Вдобавок, если двигатель не удастся завести, то слить из него воду, которая быстро остывает и грозит разрушением мотора, через замерзший краник не получится.

Теперь понимаете, почему так часто на старых фото встречаются машины с толстыми ватными утеплителями на капоте и радиаторе? Потому что сохранить тепло было проще, чем бороться с угрозой разморозки и холодным пуском.

Без зимних шин

Буксуете в снегу и на скользком асфальте, несмотря на то, что выбрали себе лучшие зимние шины? А может, вам следует просто аккуратнее обращаться с педалями? Ведь наши родители и деды как-то ездили круглый год на одних и тех же колесах - и отнюдь не зимних. Да, это было трудно - буксовали, подталкивали друг друга, борясь с сугробами и не брезгуя стальными цепями поверх шин. А главное, что все, кто ездил тогда зимой, умели управлять автомобилем так, как мало кто может это делать сейчас.

Как раньше ездили зимой: автоприключения до эры подогревателей и шипов

Холодно в салоне

Долго прогревается салон, и вы не можете отправиться в путь, пока не распотеют промороженные окна? А как вам "печка", которая позволяла разве что снять в салоне шапку и перчатки? И никаких подогревов - ни сидений, ни заднего стекла, и тем более переднего? Водители прошлого века хорошо знали, что при слабом отоплении главная проблема - не замерзший водитель, а замерзшие окна. Поскольку ехать с непрозрачным стеклом нельзя, наши деды протирали лобовое стекло... мешочком с солью или салфеткой, пропитанной глицерином. Да, от этого ржавели металлические детали салона, а на лобовом от глицерина оставались мутные жирные разводы, но ведь лед на стекле не мешал видеть дорогу! А чтобы стекла не запотевали и не обмерзали снова, при любом морозе приходилось держать открытой форточку-ветровичок.

Коротко

К чему мы упоминали здесь зимние трудности полувековой давности? Не только для того, чтобы все прониклись уважением к своим коллегам-водителям из прошлого, а чтобы мы брали пример с их водительского мастерства. И не забывайте поддерживать в порядке ваше авто, в том числе и те системы, которые отвечают за противостояние сюрпризам зимы.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и музея "Колеса Истории".

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.

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