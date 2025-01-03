Какой прожиточный минимум в 2025 году в Украине и на что он влияет: разъяснение НАПК

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году остался на уровне 3028 грн. Этот показатель играет ключевую роль в декларировании имущества и доходов публичных служащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Прожиточный минимум - это сумма денег, которой должно хватить для удовлетворения потребностей первой необходимости каждого человека. Он включает расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.
Прожиточный минимум используется для:
Если в 2025 году служащий получил доход, приобрел имущество или совершил расход на сумму более 50 прожиточных минимумов (151 400 грн), он обязан сообщить об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 10 дней.
Что учитывается:
Если имущество было получено в наследство или путем приватизации, но его стоимость не определена, подавать отдельное сообщение не нужно - эта информация указывается в ежегодной декларации.
Прожиточный минимум влияет на декларирование таких данных:
Ежегодная кампания декларирования началась 1 января 2025 года и продлится до 31 марта. НАПК обновило разъяснения к кампании, учитывая изменения в законодательстве.
Временно не работает функция "Данные для декларации" из-за восстановления работы реестров Министерства юстиции Украины.
Напомним, что показатель прожиточного минимума берут за основу для расчета около 150 видов социальных выплат, штрафов, денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения. Кроме того, прожиточный минимум входит в формулу расчета размера субсидии на жилищно-коммунальные услуги.