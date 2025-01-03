Какой прожиточный минимум в 2025 году в Украине и на что он влияет: разъяснение НАПК

Прожиточный минимум - это сумма денег, которой должно хватить для удовлетворения потребностей первой необходимости каждого человека. Он включает расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Почему прожиточный минимум важен

Прожиточный минимум используется для:

Декларирования активов и доходов публичными служащими.

публичными служащими. Контроля антикоррупционными органами за недостоверными данными в декларациях, необоснованными активами или незаконным обогащением.

за недостоверными данными в декларациях, необоснованными активами или незаконным обогащением. Мониторинга расходов государственных средств и выявления возможных злоупотреблений.

Изменения в имущественном состоянии: обязательное сообщение

Если в 2025 году служащий получил доход, приобрел имущество или совершил расход на сумму более 50 прожиточных минимумов (151 400 грн), он обязан сообщить об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 10 дней.

Что учитывается:

Доход : зарплата, гонорары, доходы от продажи имущества.

: зарплата, гонорары, доходы от продажи имущества. Приобретение имущества : недвижимость, автомобили, ценные бумаги.

: недвижимость, автомобили, ценные бумаги. Расходы: любые расходы, превышающие указанную сумму.

Если имущество было получено в наследство или путем приватизации, но его стоимость не определена, подавать отдельное сообщение не нужно - эта информация указывается в ежегодной декларации.

Размер прожиточного минимума в разделах декларации

Прожиточный минимум влияет на декларирование таких данных:

Ценное движимое имущество .

. Доходы и подарки : подарки стоимостью более 15 140 грн (5 прожиточных минимумов).

: подарки стоимостью более (5 прожиточных минимумов). Денежные активы .

. Финансовые обязательства .

. Расходы и сделки.

Кампания декларирования 2024 года

Ежегодная кампания декларирования началась 1 января 2025 года и продлится до 31 марта. НАПК обновило разъяснения к кампании, учитывая изменения в законодательстве.

Временно не работает функция "Данные для декларации" из-за восстановления работы реестров Министерства юстиции Украины.