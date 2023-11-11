Как проходили штурмы в Херсонской области осенью 2022 года: рассказ 128 бригады

С первых дней полномасштабного вторжения бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады были на Запорожском направлении. Осенью прошлого года их перебросили в Херсонскую область, где на тот момент начиналось контрнаступление.

"Штурмов было очень много, не думаю, что хотя бы один был похож на другой. Но в целом они проводились по классическим канонам военного дела", - вспоминает пресс-офицер 128-й бригады Ярослав Галас.

По его словам, штурмы готовились очень тщательно. Сначала работала аэроразведка, изучались вражеские позиции, каждый знал, на какую точку заходить, откуда должна подойти помощь и чего ждать от противника.

"Перед самым штурмом шла мощная артподготовка в несколько этапов. Работала прицепная и самоходная артиллерия, были задействованы вертолеты, в последнюю очередь выдвигалась пехота на броне. Во многих случаях была поддержка танков", - рассказал спикер.

Галас вспоминает, что войска так называемых "ЛНР/ДНР" были наименее боеспособными, быстро отступали. В свою очередь российская армия сильно огрызалась. По его словам, сам факт продвижения и освобождения территорий вдохновлял защитников, многие входили в азарт, поэтому, получив даже легкие ранения, пытались как можно быстрее возвращаться в строй.

Продвижение было стремительным, освобождение некоторых сел было без больших боев. Россияне оставляли много техники.

"Один из наших штурмовиков говорил, что никогда не забудет, как они заходили в село на бронетехнике, а маленькие дети встречали освободителей на коленях. Эта картина очень сильно мотивировала, и бойцы своими глазами видели, что значит освобождать украинскую землю", - добавил пресс-офицер.

Удар по 128-й бригаде

Напомним, что 3 ноября в Запорожской области российские захватчики нанесли ракетный удар по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Бойцов собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии в этот момент туда пролетела вражеская ракета.

Трагедия унесла жизни 19 бойцов, десятки военных получили ранения. Правоохранители уже занимаются проверкой всех обстоятельств.

Все подробности трагедии с военными 128-й бригады - можно узнать по ссылке.

Освобождение Херсона

Год назад украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Детальнее о том, как наши войска возвращались в Херсон и почему уникальную операцию сложно повторить - читайте в материале РБК-Украина.