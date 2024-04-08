Как профинансировать бюджетный дефицит

Бюджетный дефицит в I квартале 2024 г., по оперативным данным казначейства, составил 198 млрд грн. Эта сумма хотя и довольно значительная, все же меньше дефицита I квартала прошлого года – 221 млрд гривен (см. таблицу).

Разница между собственными ресурсами и расходами бюджета в текущем году достигла 257 млрд гривен, что опять же не дотягивает до аналогичного показателя I квартала 2023 г. – 396 млрд гривен. Напомним, что данный показатель исчисляется в качестве суммы доходов бюджета, поступлений от приватизации, возврата кредитов, чистого привлечения ОВГЗ за вычетом иностранных грантов, расходов бюджета, погашения долга и предоставления кредитов. Источником покрытия этой разницы есть иностранные кредиты и гранты.

Основной причиной улучшения ситуации с бюджетным дефицитом в I квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2023 г. стало увеличение мобилизации доходов в бюджет, которые в абсолютном выражении увеличились почти на 40% в 2024 г. по отношению к предыдущему году.

Таблица – Показатели бюджетного баланса в I квартале 2022 – 2024 годов, млрд грн

Показатели бюджета И квартал 2022 I квартал 2023 I квартал 2024 Баланс государственного бюджета -55,6 -221,4 -198,0 Разница между собственными ресурсами и расходами бюджета -176,2 -395,9 -257,4

Источник: расчеты автора по данным Государственного веб-портала бюджета для граждан.

В процентах к ВВП дефицит государственного бюджета за I квартал 2023 г. составлял около 15% ВВП, а за I квартал нынешнего года – 11,6% ВВП. То есть снова видим положительную динамику. И хотя этот дефицит несравним с дефицитами мирных лет (до 3% ВВП), следует учитывать, что Украина сейчас вынуждена нести колоссальные расходы на ведение вооруженной борьбы с агрессором. Оборонные расходы бюджета сейчас имеют приоритетное значение, а все остальные расходы (преимущественно социально-экономические программы) вынужденно финансируются на минимально необходимом уровне.

Показательно, что Меморандум по МВФ даже содержит показатель максимально разрешенной величины т. н. необоронного первичного дефицита бюджета – расходов, не связанных с оборонными и процентными выплатами, за минусом доходов бюджета. Так вот, эта величина по итогам 2024 г. должна быть положительной и превышать 5% ВВП.

Что касается возврата накопленных во время войны долгов, то это, безусловно, в будущем станет неотложной проблемой. Размер госдолга сейчас приближается к 150 млрд долларов. и будет расти и дальше. Но фактором уменьшения остроты этой проблемы является запланированная на текущий год реструктуризация внешнего коммерческого долга и реструктуризация долга официальным кредиторам в 2026 г. Одобрительной оценки заслуживают и планы Администрации США кредитовать Украины под залог замороженных российских активов, которые будут конфискованы в случае несогласия компенсировать Украине ущерб от совершенной агрессии.

Сравнение источников финансирования бюджетных расходов во время войн в Украине и в Израиле и США говорят о том, что Украина в значительной степени возлагается на налоговые источники поступлений и внешнюю помощь. Эти два источника обеспечили финансирование 51% и 28% государственных расходов в 2023 г. (см. график). Например, в США за счет налогов во время I мировой войны финансировалось 21% расходов, а во время II мировой войны – 30% расходов.

При этом США не получали внешней помощи. А в Израиле доля внешней помощи в суммарном финансировании войны 1967-1970 гг. составляла 22% по сравнению с 28% в Украине. Израиль, как и Украина, активно использовал в то время налоговые доходы бюджета для покрытия нужд военного времени. Доля эмиссии центрального банка в Израиле составила 20% от общих источников финансирования. В то время, как в США такая же доля во время I и II мировых войн находилась на уровне 7% и 10%. Напомним, что Украина в 2023 г. не прибегала к эмиссионному финансированию дефицита бюджета.

Показателен факт низкой доли в Украине внутренних государственных займов – около 4% от общих потребностей, что сильно контрастирует с показателями США во время мировых войн – 75% и 46%. То есть наше государство недоиспользует потенциал заимствований на внутреннем рынке, а отечественные кредиторы (преимущественно банки) требуют крайне высокой доходности за предоставление взаймы своих средств правительству. Это свидетельствует о доминировании собственных интересов в банковском секторе Украины даже во время войны на выживание, и поддерживается и поощряется высокой учетной ставкой НБУ.

Сейчас уровень реальной учетной ставки в Украине превышает 10% годовых, что является беспрецедентным показателем для воюющей страны.