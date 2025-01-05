Как приобрести качественные запчасти к авто: ТОП-5 признаков деталей-подделок

Можно назвать дюжину причин, по которым в украинских магазинах запчастей можно наткнуться на некачественные и поддельные детали. Но лучше потратить время на изучение правил безопасности, чтобы избежать покупки такого контрафакта. Автожурналисты rbc.ua вместе с поставщиками автокомпонентов разбирались с этим вопросом.
О характерных признаках запчастей-подделок читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "AutoBild Украина", Philips, Bosch и Intercars.
Возможно, это не сугубо отечественная проблема, но факт: при выборе запчасти украинскому автовладельцу приходится решать две задачи. Сначала мы выбираем деталь нужной номенклатуры, а потом - еще и и ищем деталь не поддельную, а настоящую - то есть именно того производителя, чье имя написано на упаковке.
Мы не будем говорить сейчас о том, надо ли покупать "оригинал" от производителя автомобиля, или фирменные детали всемирных поставщиков автокомпонентов, или качественные аналоги среднего ценового сегмента. Речь пойдет о том, как получить именно ту деталь, за которую вы решили заплатить свои деньги - то есть того бренда и того уровня качества, который он вам обещает.
Основные признаки деталей-подделок
Речь идет о запчасти из популярной группы востребованных деталей;
Есть несколько стандартных правил, которые помогут если не в принципе исключить вероятность приобрести непригодную деталь, то существенно снизить риск.
- Покупайте запчасти в крупных магазинах, где есть выбор и которые работают напрямую с оптовыми поставщиками автокомпонентов;
- Если есть возможность, сравните цену на витрине с ценой на сайте производителя или крупного интернет-магазина. Расхождение в меньшую сторону более 5 - 10 % должно вызывать подозрения. У некоторых производителей открыт доступ к прайсам для всех пользователей;
- Многие производители с мировым именем имеют телефонную горячую линию или чат-бот, где помогут оперативно разобраться с происхождением товара. Контактные данные часто есть на упаковке;
- Гарантированный способ отфильтровать подделку - проверить подлинность конкретной детали по кодированной наклейке на упаковке. По голограмме или стикеру с уникальным QR-кодом на официальном сайте производителя можно узнать, действительно ли деталь, которую вы держите в руках, выпущена данным брендом.
Когда есть риск, что вам пытаются продать подделку, и возможности проверить подлинность детали у вас нет, лучше отказаться от покупки в данном случае. Ведь кроме всего прочего вы рискуете еще и деньгами, которые вам придется заплатить на СТО за установку некачественной детали на машину. А если при этом другого магазина рядом нет, обратите внимание на альтернативную запчасть более скромного бренда - такие подделывают не так часто, ведь наибольшую прибыль дает подделка дорогого товара.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.