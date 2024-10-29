Как правильно хранить летние шины зимой: советы автомобилистам

К сожалению, у большинства украинских водителей нет условий для хранения четырех колес, которые находятся на сезонном отдыхе. Поэтому когда автомобилист ищет место для них, он нечасто заботится о том, насколько безопасным будет этот амбар – нашлась хоть какая-то и хорошо.

Главные условия хранения шин

Если коротко, главный смысл правильного хранения шин состоит в том, чтобы преждевременно не старели их материалы и чтобы не получила окончательных деформаций их форма.

Помыть и очистить шины . Как минимум нужна очистка. Что лучше сделать грубой щеткой, можно с мыльной водой. Когда шина уже демонтирована с диска, лучше не использовать аппарат высокого давления: он может повредить покрышку, вызвав разрывы и микротрещины. Важно удалить из протектора мелкие камешки, деформирующие шашки и кромки ламелей. А самым главным будет проверить шины на наличие у них гвоздей, кусков проволоки и других "инородных тел". Тела нужно аккуратно удалить, пробоины залатать на шиномонтаже.

Желательно заметить шины . Мелом или специальным маркером можно указать, на каком месте стояла каждая шина. Это позволит при очередной смене сезона установить покрышки на прежнее место во избежание чрезмерного изнашивания каркаса и протектора. Но! Все это следует делать, если все углы установки колес автомобиля отрегулированы правильно (так называемое развал-схождение).

Место хранения . Кладовая для хранения шин должна быть сухой, чистой и с хорошей вентиляцией. Правильная температура хранения – порядка +15 градусов, хотя диапазон от –30 до +30 °С тоже не будет катастрофой. Воздух должен обладать влажностью в пределах 50–60%. Очень важно, чтобы на колеса не падали прямые солнечные лучи, потому что ультрафиолет быстро старит резину. Также нельзя держать рядом горюче-смазочные материалы, химические препараты и другие летучие вещества, которые испаряются и могут повлиять на состав резины.

Положение шин . Правильный вариант может быть несколько – отдельно для шин на дисках и без дисков. Шины с дисками можно расположить на ровной поверхности штабелем друг на друге или подвесить вертикально за отверстие в диске. Конечно, если есть соответствующая полка или другое пространство, то смонтированные колеса могут стоять вертикально в ряд. Шины без дисков тоже можно штабелировать друг на друга, но не больше 4 штук в одной кипе. И сверху на эту пирамиду ничего нельзя класть, потому что из-за этого возможна деформация покрышек. Так же "голые" шины можно поставить вертикально на ровной поверхности, но желательно по возможности раз-два в месяц проворачивать каждую на небольшой угол, чтобы не возникало деформаций в нижней части покрышки.

Вопрос о пакете

Наверное, один из наиболее часто задаваемых продавцам шин в дорогих магазинах – нужно ли для хранения упаковывать резину в те красивые пластиковые пакеты? Ответ – не желательно, потому что пакеты предназначены для перевозки колес. Дело в том, что под пленкой из-за изменения температуры часто образуется конденсат, а циркуляция воздуха блокируется, что не очень полезно и для резинового компаунда, и для металлического каркаса шин. А если хочется хранить шины в чехлах, чехлы должны быть специальными текстильными.

Кратко

Даже если у вас проблемы со свободным пространством в жилье и в гараже, выбирая место для хранения шин, отнеситесь к колесам с уважением – не пренебрегайте вышеуказанными требованиями. Ведь через полгода придет время и вы будете снова доверять этим шинам вашу жизнь и благополучие.