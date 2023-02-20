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Как правильно заряжать смартфон, чтобы он служил долго

Фото: смартфон нужно грамотно подзаряжать, тогда он будет работать дольше (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Время сохранения мобильного телефона зависит от множества факторов. Один из них - правильная зарядка смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на makeuseof.

Вот несколько простых, но эффективных правил зарядки смартфона.

  1. Делать это нужно только с помощью оригинальных кабелей и блоков питания.
  2. Нельзя оставлять заряжаемый смартфон на солнце и возле источников тепла (обогревателей и батарей).
  3. Во время зарядки устройства нельзя накрывать.
  4. Лучше во время зарядки снимать с девайса плотные чехлы.
  5. Лучше не использовать смартфон при подключении к зарядному устройству.
  6. Нельзя заряжать девайс на морозе - это может привести к металлизации лития, короткому замыканию и разрушению оболочки батареи.
  7. Старайтесь не разряжать телефон "в ноль". Литийные батареи имеют ограниченное количество циклов полной зарядки, и если постоянно расходовать заряд полностью, то срок эксплуатации аккумулятора значительно сократится. Чтобы максимально продлить срок службы батареи, лучше поддерживать уровень энергии между 20 и 80%.

А еще, как предлагает издание, можно использовать простой лайфхак, способствующий тому, чтобы телефон дольше оставался заряженным. Суть состоит в том, чтобы отключить только одну функцию. Речь идет о службах определения местоположения.

"Один из самых эффективных способов сэкономить заряд батареи телефона - отключить функцию определения местоположения. Кроме того, вам также следует отозвать разрешение на определение местоположения для приложений, которым оно не требуется постоянно. Таким образом, вы блокируете эти приложения от использования службы в фоновом режиме, экономя еще больше времени автономной работы", - отмечают эксперты.

Недавно РБК-Украина сообщало, что значительно ускорить процесс зарядки смартфона можно благодаря соблюдению простых правил и маленьких уловок, которые одновременно позволят защитить аккумулятор и сам гаджет, чтобы дольше поддерживать технику в исправном состоянии.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь и какие проблемы могут возникнуть. А также перед этим мы писали о причинах, почему телефон медленно заряжается.

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