Как правильно заряжать смартфон, чтобы он служил долго

Время сохранения мобильного телефона зависит от множества факторов. Один из них - правильная зарядка смартфона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на makeuseof.
Вот несколько простых, но эффективных правил зарядки смартфона.
А еще, как предлагает издание, можно использовать простой лайфхак, способствующий тому, чтобы телефон дольше оставался заряженным. Суть состоит в том, чтобы отключить только одну функцию. Речь идет о службах определения местоположения.
"Один из самых эффективных способов сэкономить заряд батареи телефона - отключить функцию определения местоположения. Кроме того, вам также следует отозвать разрешение на определение местоположения для приложений, которым оно не требуется постоянно. Таким образом, вы блокируете эти приложения от использования службы в фоновом режиме, экономя еще больше времени автономной работы", - отмечают эксперты.
Недавно РБК-Украина сообщало, что значительно ускорить процесс зарядки смартфона можно благодаря соблюдению простых правил и маленьких уловок, которые одновременно позволят защитить аккумулятор и сам гаджет, чтобы дольше поддерживать технику в исправном состоянии.
Напомним, ранее эксперты рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь и какие проблемы могут возникнуть. А также перед этим мы писали о причинах, почему телефон медленно заряжается.
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