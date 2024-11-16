Как правильно спланировать путешествие на авто: главные ошибки

Путешествовать на автомобиле удобно в организационном плане и часто выгодно – в финансовом. Но независимость в выборе маршрута и графика движения требует определенной ответственности: для успеха поездки ее нужно правильно спланировать. Казалось бы, для водителя с опытом здесь нет ничего сложного... Автомобильные журналисты rbc.ua готовы поделиться типичными ошибками планирования по своему опыту поездок по Украине и зарубежным трассам.

Типичные ошибки планирования поездки

У меня быстрая машина и средняя скорость будет 100 км/ч . Первую часть маршрута водитель действительно может продержаться в гоночном режиме. Но потом готовьтесь к ошибкам, остановкам на туалет и кофе, так что средняя скорость заметно упадет. Да и для безопасности каждые 1,5 – 2 часа водителю следует останавливаться на передышку. Поэтому среднюю скорость движения по магистральным трассам Украины следует принимать не более 80 – 90 км/ч, и это будет компромиссом между скоростью, безопасностью и нарушением ПДД. На дорогах низших категорий рассчитывайте на средний показатель 60 – 70 км/ч.

Погода . Если вас ждет длительная, многочасовая поездка, да еще во дворе межсезонья, то в пути можно встретиться с совсем другой погодой, чем вы наблюдаете за окном дома во время сборов. К примеру, густой туман на части маршрута может в разы ограничить скорость движения. Поэтому так важно в деталях изучить прогноз погоды на маршруте и учесть его в своих планах. Возможно, придется приготовить машину к возможным неурядицам: проверить дворники, стеклоомыватель, содержимое его бачка. Наконец, в межсезонье может быть смысл несколько раньше времени сменить шины на "следующий" сезон.

Игнорирование фактора трафика. Даже на магистральных трассах в наше время можно наткнуться на хронические пробки и "тянучки". В определенные дни недели, в определенное время суток и на определенных отрезках (например, воскресным вечером вблизи крупных городов) вполне реально снизить среднюю скорость движения вдвое по сравнению с расчетной. Но есть случаи, когда проблема трафика будет зависеть от мощности вашей машины: насколько легко она будет обгонять тихоходные грузовики на узких двухполосных дорогах.

Игнорирование путей местного значения. В Украине есть отдельные территории и целые регионы, где внутрирайонные дороги находятся в отличном состоянии. При этом обычно они практически не загружены транспортом. Если ваш маршрут проходит мимо такой местности, стоит поинтересоваться, это нельзя такими трассами "срезать угол" в сотню километров или объехать ими неудобный участок магистрального "автобана".

Загрузка трассы специфическим транспортом. Это могут быть, например, фуры или зерновозы, следующие из ближайшего порта и двигающиеся по единой колонне, которую непросто и нежелательно обгонять. В летнее и осеннее время нормальному движению транспорта часто мешают тралы, перевозящие тяжелую сельхозтехнику с одного поля на другое.

Кратко

При планировании поездки не стоит ставить в основу скорость преодоления расстояния. Лучше помнить, что дорожный автомобиль – это всего лишь средство безопасно добраться до места назначения, а не орудия развлечения. трассы.