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Как правильно подключить генератор к зданию: объяснение

Фото: Как правильно подключить генератор к зданию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В осенне-зимний период возрастает угроза российских террористических ударов по энергетике Украины. Устройства энергогенерации могут помочь в случае вероятных блэкаутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию энергетического надзора.

Подключение электростанции является ответственным процессом, поскольку неправильный электромонтаж может привести не только к выходу из строя оборудования, но и создать угрозу безопасности окружающих.

Фото: Как правильно подключить генератор к зданию (sies.gov.ua)

Какие существуют общие требования по эксплуатации генераторов: 

  • важно выполнять инструкция от производителя по эксплуатации электростанции;
  • генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах и даже на балконе; 
  • генераторы необходимо устанавливать на открытом воздухе не менее чем за 6 метров от окон, дверей или гаражей. Также должен быть метр от стены; 
  • генератор должен быть сухим; 
  • перед заправкой генератора ему необходимо дать остыть, иначе топливо может воспламениться; 
  • запрещено хранить топливо рядом с генератором. 

"Самый простой способ безопасного использования электростанции - подключить к генератору удлинитель и к нему уже включить те электроприборы, в которых есть потребность", - пишет пресс-служба. 

В случае подключения генератора к внутренним электрическим сетям здания необходимо обеспечить безусловное отключение сетей здания от внешних электросетей. В противном случае это может привести к короткому замыканию, выходу из строя оборудования и даже пожару. 

Если в доме (даче) часто выключают свет, рекомендуем подключить электростанцию к внутренней сети через перекидной рубильник или систему автоматического включения резерва. 

"Установка и подключение перекидного рубильника или АВР должно осуществляться исключительно по инструкции производителя. Обращаем внимание на то, что рубильник или АВР должен находиться в схеме сети здания после счетчика и вводного автоматического выключателя", - добавляет пресс-служба. 

В частности при установке генератора запрещено выполнять его подключение к сети здания если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки. То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно только проверив параметры розетки. 

"В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Следствием превышения максимальной нагрузки является значительный нагрев контактных соединений, повреждение изоляции и, как следствие, короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в здании", - добавляет Госинспекция энергетического надзора.

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