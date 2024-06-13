Как правильно и быстро помыть машину своими руками: несколько важных советов

Прежде чем подать рекомендации наших консультантов – профессиональных работников детей-линговой компании, напомним, что мойка автомобиля должна происходить в специально предназначенных местах. Или как минимум – там, где это не помешает природе.

Чтобы достичь главной для автовладельца цели – качественно вымыть авто и не оставить при этом отметок на краске и лаке – вам придется:

Приготовить инвентарь: две губки (желательно специальные), ведро, автошампунь, замшевую или мягкую большую салфетку. В идеале у вас должен быть аппарат высокого давления, как минимум сгодится шланг с мощной струей воды. На одежде не допустимы большие пуговицы и застежки.

Намочите грязь. Делайте это, избегая процарапывания краски песчинками – струей из шланга, пистолета или ведра. Направление струи сверху вниз, чтобы частицы грязи стекали на землю.

Налить на первую губку один-два колпачка шампуня. Затем хорошо смочить ее и смывать грязь, начав с крыши, постепенно спускаясь книзу кузова.

Губку нужно периодически промывать в ведре. Чем чаще, тем лучше, ведь от этого зависит, сколько микроцарапин останется на лаке после мытья.

Промывая мочалку в ведре, не погружать ее глубоко, потому что песчинки, царапающие кузов, обычно держатся поближе к низу ведра.

При пересечении ориентировочно середины борта кузова (по горизонтали), где больше грязи, смените мочалку на вторую – чтобы для чистейшей части авто у вас остался более чистый инструмент, без большого количества песчинок в порах.

Воду в ведре нужно менять – по мере ее загрязнения и каждый раз с новой порцией шампуня. Не забывая ополаскивать ведро. Для порогов и колес профессиональные автомойщики имеют отдельное ведро – по той же причине, что и мочалку.

Локальные загрязнения обрабатывайте губкой отдельно, не жалея пены или дополнительного шампуня. Он "обертает" каждую песчинку в некую мягкую оболочку из пены - чтобы абразив не оставлял царапин на кузове.

В завершение обведите машину струей воды, чтобы смыть остатки моющего средства.

Пока машина мокрая, заберите из нее воду мягкой салфеткой. Которую нужно постоянно отжимать и полоскать в чистом ведре с чистой водой. Если этого осушки не произвести, на машине останутся следы капель воды в виде разводов и белых пятен.

Кратко

В процедуре автомойки нет ничего сложного – но при условии, если вы любите свою машину и готовы подарить их около часа своего времени. Но надо понимать, что здесь вас ждут некоторые сложности: у вас намокнет обувь и частично одежду, через приседания может заболеть спина, а на территории образуются лужи. Но согласитесь, для искреннего фаната своего авто это сущие мелочи.