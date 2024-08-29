Как будут работать детские сады с 1 сентября: в МОН раскрыли детали

Сколько детских садов работают в Украине.

По состоянию на 1 июня 2024 года в Украине работают 11 918 заведений дошкольного образования, большинство из которых предоставляют образовательные услуги в очной форме. В общей сложности, 8665 заведений работают в традиционном режиме, обеспечивая образование для 564 806 воспитанников. Дистанционная форма обучения реализуется в 1933 заведениях, где обучаются 106696 детей. Еще 1320 заведений функционируют по смешанной форме, охватывая 83 424 воспитанника.

Инклюзивное образование в Украине обеспечивают 6860 групп, где получают образование и получают коррекционные услуги 12814 детей. В специальных группах, которых насчитывается 2989, обучаются 35290 детей.

В МОН отмечают, что общий уровень охвата дошкольного образования среди детей дошкольного возраста составляет 73,1%. Основным форматом организации работы учреждений остается очный (дневной), однако, учитывая ситуацию в различных регионах страны, руководители военных администраций и учредители могут принимать решение о внедрении дистанционного или смешанного формата обучения.

Очный формат работы детсадов

В Украине основным форматом работы заведений дошкольного образования остается очное (дневное) обучение. Однако из-за ситуации безопасности в разных регионах руководители военных администраций могут вводить дистанционное или смешанное обучение.

Формат образовательного процесса может изменяться в течение года, чтобы оперативно реагировать на угрозы. Все детские сады должны быть оборудованы системами безопасности, а персонал должен быть подготовлен к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделяется обустройству укрытий для детей. Ответственность за их создание возлагается на субъектов, определенных законом.

Смешанный формат работы детсадов

В условиях ограниченного доступа к очным занятиям в детских садах могут быть созданы группы кратковременного пребывания для получения дошкольного образования. Эти группы позволяют детям получать необходимые образовательные услуги даже в сложных условиях, в частности в укрытиях. Организация такой формы обучения возможна по согласованию с военными администрациями и местными общинами, которые по объективным причинам не могут полностью восстановить работу детских садов.

Группы кратковременного пребывания формируются по запросу родителей и могут работать от 2 до 4 часов ежедневно или 2–3 раза в неделю. Это особенно актуально для заведений, укрытия которых не имеют возможности вместить всех детей и персонал.

Во время смешанного формата обучения, если раздастся сигнал «Воздушная тревога» или другие сигналы опасности, образовательный процесс немедленно прерывается. Участники организованно перемещаются к укрытию, где могут продолжать обучение до завершения тревоги. После отмены тревоги занятия возобновляются в помещениях ЗДО или вне учреждения с учетом необходимых корректировок.

Дистанционный формат работы детсадов

В случае, если детское учреждение находится в зоне потенциальной опасности, но не имеет возможности обустроить укрытие, предпочтение отдается дистанционной форме образования

В МОН подчеркивают важность партнерского взаимодействия между педагогами и родителями дошкольников в таких условиях.

Особое внимание следует уделить родителям, чьи дети учатся дистанционно. Важно не только обеспечить их информационной и ресурсной поддержкой, но и предоставлять практические консультации и обратную связь, особенно по безопасности.

Педагоги и практические психологи должны давать родителям четкие и понятные инструкции по действиям как в экстремальных ситуациях, так и в повседневной жизни. Это включает в себя обучение методам недискриминационного отношения, ненасильственного общения, а также обоснованному подходу к запретам и разрешениям. Кроме того, важно обратить внимание на информационную безопасность. Родители должны контролировать, какой контент получают дети, поскольку малыши могут встретить информацию, не предназначенную для них, которая может негативно влиять на них.

Что делать воспитателям во время воздушной тревоги

В случае объявления сигнала «Воздушная тревога» все работники детских садов без исключения должны соблюдать следующий план действий: