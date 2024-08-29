Как будут работать детские сады с 1 сентября: в МОН раскрыли детали

В Украине разработали рекомендации по организации образовательного процесса в детских садах на 2024-2025 учебный год.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН) рассказывает об особенностях работы детских садов с 1 сентября 2024 года.
По состоянию на 1 июня 2024 года в Украине работают 11 918 заведений дошкольного образования, большинство из которых предоставляют образовательные услуги в очной форме. В общей сложности, 8665 заведений работают в традиционном режиме, обеспечивая образование для 564 806 воспитанников. Дистанционная форма обучения реализуется в 1933 заведениях, где обучаются 106696 детей. Еще 1320 заведений функционируют по смешанной форме, охватывая 83 424 воспитанника.
Инклюзивное образование в Украине обеспечивают 6860 групп, где получают образование и получают коррекционные услуги 12814 детей. В специальных группах, которых насчитывается 2989, обучаются 35290 детей.
В МОН отмечают, что общий уровень охвата дошкольного образования среди детей дошкольного возраста составляет 73,1%. Основным форматом организации работы учреждений остается очный (дневной), однако, учитывая ситуацию в различных регионах страны, руководители военных администраций и учредители могут принимать решение о внедрении дистанционного или смешанного формата обучения.
В Украине основным форматом работы заведений дошкольного образования остается очное (дневное) обучение. Однако из-за ситуации безопасности в разных регионах руководители военных администраций могут вводить дистанционное или смешанное обучение.
Формат образовательного процесса может изменяться в течение года, чтобы оперативно реагировать на угрозы. Все детские сады должны быть оборудованы системами безопасности, а персонал должен быть подготовлен к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделяется обустройству укрытий для детей. Ответственность за их создание возлагается на субъектов, определенных законом.
В условиях ограниченного доступа к очным занятиям в детских садах могут быть созданы группы кратковременного пребывания для получения дошкольного образования. Эти группы позволяют детям получать необходимые образовательные услуги даже в сложных условиях, в частности в укрытиях. Организация такой формы обучения возможна по согласованию с военными администрациями и местными общинами, которые по объективным причинам не могут полностью восстановить работу детских садов.
Группы кратковременного пребывания формируются по запросу родителей и могут работать от 2 до 4 часов ежедневно или 2–3 раза в неделю. Это особенно актуально для заведений, укрытия которых не имеют возможности вместить всех детей и персонал.
Во время смешанного формата обучения, если раздастся сигнал «Воздушная тревога» или другие сигналы опасности, образовательный процесс немедленно прерывается. Участники организованно перемещаются к укрытию, где могут продолжать обучение до завершения тревоги. После отмены тревоги занятия возобновляются в помещениях ЗДО или вне учреждения с учетом необходимых корректировок.
В случае, если детское учреждение находится в зоне потенциальной опасности, но не имеет возможности обустроить укрытие, предпочтение отдается дистанционной форме образования
В МОН подчеркивают важность партнерского взаимодействия между педагогами и родителями дошкольников в таких условиях.
Особое внимание следует уделить родителям, чьи дети учатся дистанционно. Важно не только обеспечить их информационной и ресурсной поддержкой, но и предоставлять практические консультации и обратную связь, особенно по безопасности.
Педагоги и практические психологи должны давать родителям четкие и понятные инструкции по действиям как в экстремальных ситуациях, так и в повседневной жизни. Это включает в себя обучение методам недискриминационного отношения, ненасильственного общения, а также обоснованному подходу к запретам и разрешениям. Кроме того, важно обратить внимание на информационную безопасность. Родители должны контролировать, какой контент получают дети, поскольку малыши могут встретить информацию, не предназначенную для них, которая может негативно влиять на них.
В случае объявления сигнала «Воздушная тревога» все работники детских садов без исключения должны соблюдать следующий план действий:
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