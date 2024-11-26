Как будут работать банки Украины на зимние праздники: НБУ подготовил режим на конец года

Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.