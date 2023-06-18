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Как работает упрощенная процедура оформления инвалидности для военных: объяснение

Фото: как работает Упрощенная процедура оформления инвалидности для военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Для оформления инвалидности военнослужащих в Украине предусмотрено проведение медико-социальной экспертизы, в том числе по месту их пребывания, лечения и реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Для упрощения процедуры проведения медико-социальной экспертизы военнослужащим и приближения этой услуги к ним с начала года в регионах Украины состоялось более 750 выездных заседаний медико-социальных экспертных комиссий в местах пребывания, лечения и реабилитации раненых", - пишет пресс-служба.

Что это означает на практике?

Для установления инвалидности раненому солдату теперь не нужно неделями сидеть в очереди под кабинетом. При необходимости к месту его пребывания будет направлена комиссия.

Врач военнослужащего должен сообщить секретарю военно-врачебной комиссии и врачебно-консультативной комиссии о необходимости проведения осмотра МСЭК пациента. После этого передаются все необходимые документы:

  • паспорт или ID-карта с выпиской из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства;
  • копия военного билета или временное удостоверение - для военнообязанных или призывников, само направление на МСЭК (форма ф. № 088/о);
  • медицинская документация и амбулаторная карточка;
  • свидетельство о болезни, выданное ВВК.

"Тогда МСЭК в согласованную дату проводит осмотр военнослужащего по месту его пребывания, лечения или реабилитации. Заключение медико-социальной экспертизы он получает не позднее дня выписки из стационара", - пишет пресс-служба.

После рассмотрения документов МСЭК выдает справку об установлении группы инвалидности, установлении процента потери трудоспособности или рекомендует продолжить реабилитационные мероприятия.

Также в случае установления инвалидности, военный получает одноразовую денежную помощь в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Министерство здравоохранения Украины