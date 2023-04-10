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Как работает энергосистема Украины: в Минэнерго сообщили о ситуации на 10 апреля

Фото: генерация работает с резервом мощности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 10 апреля, энергосистема Украины работает без ограничений потребителей с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ, позволяющий возобновить экспорт электроэнергии в условиях профицита мощности.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

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