Как помыть машину без воды: экологичный и эффективный подход

На первый взгляд, мойка без воды - это неожиданная заявка, но такое действительно возможно. Существует как минимум два способа, как помыть машину без воды.

О том, как при мойке автомобиля обойтись минимумом средств, читайте в материале РБК-Украина .

Для начала напомним, что мыть машину вне автомойки не очень хорошо по нескольким причинам: это некультурно, это вредно для краски и в конце концов, это незаконно. Однако надеемся, что предложенные здесь технологии классифицируются не столько как мытье, сколько как чистка.

Важно знать, что мойка автомобиля с малым количеством воды вредна для лакокрасочного покрытия (ЛКП), потому что травмирует его. Микрочастицы грязи, которые должны были бы уноситься водой, при сухой мойке задерживаются в мочалке и оставляют царапины на ЛКП. Недаром автомобили, которые постоянно моют в гаражных условиях, имеют матовое, не блестящее покрытие, поскольку на краске (лаке) в них образована плотная сетка микроцарапин. В общем, решать вам.

Метод 1. автохимия "Сухая мойка"

Препарат с таким названием встречается в отделах автохимии, причем в разных вариантах исполнения. Иногда это набор из бутылки и нескольких салфеток, иногда сама лишь бутылка с распылителем. Самое важное - это сама бутылка, в ней содержится жидкий шампунь с добавлением воска-осушителя. Воск - такой же, что под названием "горячий воск" можно заказать на автомойке в завершение процесса. И салфетки в комплекте тоже будут не простые, а так называемые микрофибровые, они по особому впитывают влагу и удерживают в себе грязь.

Сухая мойка одноименным препаратом осуществляется просто:

Определенную часть поверхности авто орошают распылителем и оставляют на полминуты, чтобы грязь раскисала, а ее частицы обворачивались шампунем;

Мойщик салфеткой обтирает поверхность. Благодаря мыльному раствору частички грязи не будут сильно царапать лак;

Повторяя орошение и обтирание по отдельным зонам, владелец должен время от времени переворачивать салфетку, чтобы собранная в нее грязь не размазывалась по ЛКП;

В конце концов поверхность не будет идеально чистой и сухой - на ней останется влага и воск. Этот воск и надо растереть второй салфеткой из комплекта, которая должна ждать своей очереди в чистом виде;

Владелец может отступить на несколько шагов и любоваться сделанной работой. Если слой грязи не был толстым, результат обычно получается хорошим.

Метод 2. мыльный раствор

Упомянутый выше фабричный препарат "сухая мойка" при желании можно воспроизвести собственными силами. Совсем не проблема сделать жидкий раствор шампуня, чтобы получилось разбрызгивать его через распылитель - например, для стандартной пластиковой бутылки (продается в хозяйственных магазинах).

Первая технологическая операция мойки по этой методике будет такая же, как и в случае с фабричным раствором. Раствор шампуня будет работать так же, как и фирменный препарат: грязь на кузове размочится и окружит мыльным раствором каждую частичку грязи. И собирать ее с кузова надо будет так же салфеткой из микрофибры. Которую можно найти либо в том же хозяйственном отделе магазина, либо на собственной кухне.

Отличия будут только в конце мойки, ведь импровизированный раствор не оставит на кузове воск-осушитель. Следовательно, обтирать влагу с краски будет сложнее. А значит, вам понадобится больше салфеток, на роль которых в этом случае, кстати, могут подойти мягкие бумажные полотенца.



Вкратце

Исходя из опыта профессионалов по автомакияжу, самое большое отличие сухой мойки от полноценной мокрой - в разводах на краске, которые остаются на машине после полного высыхания. Эти следы высохшей воды можно проигнорировать, а можно стереть мягкой - и главное, чистой - салфеткой из той же микрофибры, байки или даже замши. И при том эти салфетки могут быть влажными.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.