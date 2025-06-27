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Как Польша стала основным получателем украинского сырья, и почему Украина уже потеряла более 2 млрд гривен

Пятница 27 июня 2025 11:34
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Как Польша стала основным получателем украинского сырья, и почему Украина уже потеряла более 2 млрд гривен Фото: как Польша стала основным получателем украинского сырья, Украина уже потеряла более 2 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на войну и стратегическую потребность в ресурсах, украинский металлолом ежемесячно экспортируется за рубеж. Главной страной-импортером стала Польша — правда, там наше сырье не задерживается, а переправляется в Турцию, только уже без уплаты импортных пошлин. Экономисты и депутаты говорят: из-за этих схем Украина ежегодно теряет более 2 млрд гривен. А металлурги бьют тревогу — на отечественных предприятиях не хватает сырья — подробнее в материале РБК-Украина.

 

Экспоненциальный рост

В апреле 2025 года Украина экспортировала 46 086 тонн металлолома: это на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 90% этого объема было отправлено именно в Польшу — нового лидера среди импортеров украинского лома.

При этом, сама Польша в таком количестве лома явно не нуждается: согласно данным Eurometal, в 2024 году наши соседи экспортировали 2,81 млн тонн металлолома. Из них 61% было переправлено в третьи страны — то есть не входящие в ЕС.

Наши источники объясняют: украинские экспортеры лома используют Польшу как своеобразный хаб, куда можно доставить сырье без уплаты пошлины. А уже оттуда лом направляется в Турцию — крупнейшего глобального потребителя. Это позволяет недобросовестным экспортерам избежать уплаты импортной пошлины — ведь при экспорте в Польшу пошлина нулевая. А в Турцию — аж 180 евро за каждую тонну.

Миллиарды "вне кассы"

Схема только выглядит простой, но на самом деле она очень изощренная. Украинский бизнес вывозит лом в Польшу — формально в пределах ЕС. А дальше польские компании с украинскими корнями перепродают его в третьи страны. Поскольку Польша не применяет ограничительных пошлин, а Украина уже не имеет отношения к сырью после пересечения границы — это фактическая потеря государственного контроля над ресурсом, объясняют наши источники.

По оценкам народного депутата Дмитрия Кисилевского, из-за этих схем украинский бюджет уже потерял минимум 2 миллиарда гривен. И эти убытки будут расти – ведь объемы экспорта растут ежемесячно.

Бей своих, чтобы чужие боялись?

"Для металлургии лом — стратегическое сырье. Его дефицит снижает загрузку печей, останавливает планы модернизации и ограничивает выпуск стали. При этом мы вынуждены закупать сырье из-за рубежа или работать не на полную мощность", — говорит президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

При этом одна тонна лома, переплавленная в Украине, дает бюджету в 8-10 раз больше поступлений, чем если ее просто вывезти. Ведь, кроме прямого различия в стоимости между тонной лома и тонной стали, имеем еще налоги с зарплат (НДФЛ, военный сбор), акцизы и прибыли компаний-партнеров, в том числе - государственных монополистов по энергетике и логистике.

"В Европе давно поняли: вторичные ресурсы должны оставаться в стране. Их используют как резервный запас для экономики. И только Украина позволяет себе такую роскошь, как экспортировать лом в разгар войны и экономической нестабильности", — подчеркивает Каленков.

Для ликвидации схем, Украина должна создать электронную систему отслеживания — откуда лом, кто владелец, кто конечный покупатель, и сформировать двусторонние договоренности с Польшей, для усиления контроля с их стороны. Иначе мы и дальше будем "дарить" сырье иностранным переработчикам, и переплачивать им за готовую продукцию, говорят эксперты.

А пока система будет разрабатываться, целесообразно ввести временное нулевое квотирование экспорта — это позволит ограничить объемы вывоза и направить ресурс на украинские предприятия. Правительство уже сделало определенные шаги в этом направлении. Осталось их финализировать, чтобы защитить внутренний рынок и экономику.

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