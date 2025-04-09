Как ухудшилось финансовое положение ВПЛ и могут ли это изменить принимающие громады: исследование

По ее словам, ключевая роль в решении этих проблем - у принимающих громад. Продуманная последовательная интеграция в них переселенцев способна не только улучшить доходы ВПЛ, но и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.

В опросе, сообщила она, приняли участие более 850 респондентов и более 20% опрошенных сообщили о сокращении дохода их домохозяйства на 50%, тогда как около трети отметили еще более значительные потери или полную потерю источников существования.

Речь идет, в основном о внутренне перемещенных лицах, пояснила Шуляк, поскольку из-за вынужденной миграции люди теряют не только жилье, но и работу. Усугубляют ситуацию проблемы с трудоустройством на новом месте жительства - в принимающих громадах, что ведет к разрушению экономической стабильности. Еще больше усложняют эту ситуацию потеря социальных связей, а также сложности экономической адаптации переселенцев.

"Предварительные исследования, которые приводит "Вокс Украина" свидетельствуют, что внутренне - перемещенные лица часто сталкиваются с проблемами трудоустройства, что значительно ухудшает их финансовое состояние. Кроме того, разрушение имущества и потеря социальных связей в громадах затрудняют экономическую адаптацию переселенцев, ограничивают возможности восстановления их экономического благосостояния", - пояснила Шуляк.

Кроме этого, граждане, которые стали свидетелями боевых действий, обычно испытывают травматическое воздействие, что может привести к развитию депрессии, тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Эти психические нарушения, а также ощущение постоянной опасности могут приводить к ограничению уровня доходов и существенно снизить работоспособность.

"Сейчас в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции. Ключевая роль в этом процессе именно у принимающих громад. Некоторые из них понимают важность создания условий для оседлости переселенцев на их территории, поскольку это поможет им увеличить налоговые поступления в местные бюджеты и конкурентности перед другими громадами, а некоторые - нет", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что значительное количество украинских громад до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять - создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Почти три четверти украинских территориальных громад ищут внешнее финансирование для своих проектов по восстановлению, добавила Шуляк, но важно привлекать для этого и внутренние ресурсы - местные бюджеты. Именно этому будет способствовать повышение их конкурентности перед другими громадами.