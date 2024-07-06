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Как позаботиться о безопасности дома во время отпуска: советы полиции

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как позаботиться о безопасности дома во время отпуска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В сезон летних отпусков граждане покидают свои дома без присмотра.

О том, как уберечь свой дом во время отпуска, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Полиция предоставила несколько рекомендаций, как защитить свое жилье от преступных посягательств:

  • Не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" – под ковриком, на дверной коробке или других подобных местах.
  • Обеспечьте надежные двери и замки . Это лучшая пассивная защита от незваных гостей. Жителям первых и последних этажей рекомендуется установить решетку на окна.
  • Не храните дома значительные суммы денег и ювелирные изделия . Ограничьте круг лиц, знающих о хранящихся у вас ценностях.
  • Договоритесь с соседями о надзоре за жильем . Попросите их регулярно извлекать корреспонденцию из вашего почтового ящика, если вы покидаете свою квартиру или дом.
  • Закрывайте окна и балконы перед тем, как покинуть дом.
  • Не выкладывайте в Интернет фото вашего жилья и храните в тайне информацию о имеющихся дома ценных вещах.

Следование этим простым советам поможет обезопасить ваше жилье от преступных посягательств.

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Полицейские