Как позаботиться о безопасности дома во время отпуска: советы полиции
Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как позаботиться о безопасности дома во время отпуска (Getty Images)
В сезон летних отпусков граждане покидают свои дома без присмотра.
О том, как уберечь свой дом во время отпуска, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Полиция предоставила несколько рекомендаций, как защитить свое жилье от преступных посягательств:
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Не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" – под ковриком, на дверной коробке или других подобных местах.
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Обеспечьте надежные двери и замки . Это лучшая пассивная защита от незваных гостей. Жителям первых и последних этажей рекомендуется установить решетку на окна.
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Не храните дома значительные суммы денег и ювелирные изделия . Ограничьте круг лиц, знающих о хранящихся у вас ценностях.
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Договоритесь с соседями о надзоре за жильем . Попросите их регулярно извлекать корреспонденцию из вашего почтового ящика, если вы покидаете свою квартиру или дом.
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Закрывайте окна и балконы перед тем, как покинуть дом.
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Не выкладывайте в Интернет фото вашего жилья и храните в тайне информацию о имеющихся дома ценных вещах.
Следование этим простым советам поможет обезопасить ваше жилье от преступных посягательств.
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