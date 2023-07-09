Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

Алгоритм действий

1. Заходим на веб-портал электронных услуг ПФУ, нажимаем кнопку "Вход" .

2. Авторизируемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль.

3. В личном кабинете заходим в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбираем пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

4. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить".

5. В открывшемся окне выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

6. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии).

7. Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.

8. Указываем адрес регистрации/фактического проживания.

9. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства.

10. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация).

11. Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл".

12. Нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу.

13. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд.

14. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.