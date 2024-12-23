Как повысить температуру в авто: дополнительные обогреватели салона

Автономный подогреватель (предпусковой подогреватель)

Это самый дорогой, но при том наиболее безопасный способ обогреть салон машины и попутно - ее двигатель. В качестве энергоносителя используется горючее из бака машины. Благодаря такой системе владелец получает программируемый или дистанционно управляемый (например, через температуру в салоне) микроклимат в машине. Чтобы установить ее, придется вмешиваться в систему охлаждения двигателя, топливную систему и электрооборудование машины. Такая система "под ключ" стоит 400 - 1000 долларов, но повторимся, это вариант наиболее надежный из всех.

Газовый отопитель

Устройство не автомобильное, а скорее туристское, но довольно удобное и эффективное. Сразу важное предостережение - при использовании газового обогревателя надо соблюдать правила безопасности: вентиляция, меры предосторожности, противопожарные меры. Тепло здесь отдает инфракрасная горелка, которая объединена в один корпус с регулятором и отсеком для 220-граммового баллончика с пропан-бутаном. Поскольку пламя здесь закрыто практически со всех сторон, система более-менее безопасна. Стоит эта мини-печка от 30 долларов, полный баллончик с газом обходится около 1-2 доллара. Не забывайте, что на ходу ее надо определенным образом зафиксировать.

Портативный дизельный обогреватель

В этом случае имеем фактически переносную печку в виде компактного чемодана. Подходит и к дизельным машинам, и к бензиновым, и к электромобилям - ведь обогреватель потребляет дизтопливо, залитое прямо в него самого. Управляется устройство с пульта, запуск полностью автоматизирован, кроме того по таймеру и по датчику температуры. Серьезный минус с точки зрения водителя легковой машины - внушительные габариты (типичная модель имеет 320x260x420мм) и потребность иметь два отверстия из кузова наружу - для выхлопа и забора свежего воздуха. Этому обогревателю нужно электропитание, которое он может брать от бортовой сети автомобиля. Стоит дизельный обогреватель порядка $300, и потребляет в районе 200 граммов дизтоплива каждый час.

Электрический обогреватель

Очень сомнительный девайс, предназначенный для включения в розетку подкуривателя. Более-менее заметно обогревать салон он не может, поскольку указанная розетка не способна выдержать более 120 - 150 ватт мощности (напомним, что бытовой обогреватель типа "дуйчик" потребляет 1000 - 2000 ватт.) Определенная польза от мини-обогревателя может быть разве что если направить его на стекло, чтобы ускорить его освобождение от льда или запотевания. Принципиально вопрос этот девайс не решит, но штатному обдуву стекла может помочь.

Коротко

Все представленные здесь дополнительные отопители имеют одну общую черту: если использовать их неправильно, они могут нести опасность. Поэтому, во-первых, внимательно изучите заводскую инструкцию по эксплуатации выбранного устройства, а во-вторых, поручите его подключение (когда оно требуется) к автомобилю профессионалам.