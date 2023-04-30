Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации: объяснение

С 2000 года в системе ПФУ хранятся данные и генерируется электронная трудовая книжка.

Восстановить информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

Чтобы восстановить утраченную информацию, нужно:

авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID.

перейти в меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов".

Из типов обращения выбрать "Выписка из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.

Через несколько минут информацию о периодах работы можно будет найти в разделе "Мои обращения".

Напомним, в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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