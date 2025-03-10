Как подобрать парктроник для вашего авто: ключевые секреты электронного ассистента водителя

Его ценят за точность и за способность помогать в моменты, когда внимание водителя рассеяно между несколькими зонами риска. При лавировании по узким проездам, когда со всех четырех углов автомобиля остается на ладонь безопасного пространства, правильный парктроник не требует все время смотреть на экран. Он голосом докладывает водителю о каждом сантиметре, остающемся до препятствия. И это та причина, по которой даже на самых дорогих премиум-моделях с камерами кругового обзора соседствует старый добрый парктроник.

Как выбирать парктроник

Как только автомобилист затронет тему покупки парктроника, он увидит невероятное многообразие этих устройств. Так на что же обращать внимание при выборе? Построим наши рекомендации на нескольких критериях.

Спереди или сзади. Да, обстановку сзади машины водителю контролировать труднее, но передний парктроник тоже будет востребованным, конечно, если он присутствует в принципе. Когда есть желание точно контролировать ситуацию впереди капота, выбирать стоит не два отдельных парктроника, а один - для переднего и заднего бамперов, с соответствующим экраном и с двойным комплектом датчиков. Продавцы часто называют их парковочными системами.

Экран. Прежде всего, учтите, что есть комплекты вообще без экрана, которые предупреждают водителя только звуком - сигналами или словами на одном из распространенных языков. Плюс такой комплектации не только в его цене, но и в более простом монтаже, ведь крепить этот прибор можно в задней части салона, что легче и дешевле.

А если вам нужен экран, выбирайте его по двум критериям: сначала размеры и форма, которые влияют на удобство размещения девайса на торпедо или на стекле, затем - принцип отображения расстояния, от чего зависит простота считывания информации. Есть простенькие модели, экраны которых показывают расстояние с помощью цветных светодиодов. Более удобный способ - графический дисплей, монохромный или цветной, который отображает автомобильчик и спереди и сзади от него рисует сектора остатка свободного пространства. Еще один популярный тип экрана - салонное зеркало заднего вида, в котором под стеклом спрятаны индикаторы парктроника.

Учтите, что форм-фактор экрана имеет значение с точки зрения расположения в салоне. Скажем, некоторые экраны можно разместить на торпедо, а некоторые кроме того позволяют "подвешивать" себя на потолок, лобовое стекло или то самое салонное зеркало.

Сколько датчиков. Стандарт - четыре ультразвуковых датчика для каждого бампера. В принципе, можно обойтись парой (когда-то давно это было нормой), а с другой стороны, особо бдительные пользователи используют сразу шесть. Естественно, главный модуль парктроника и его экран должны соответствовать количеству датчиков. Для переднего бампера в системе должен быть отдельный канал.

Обратная сторона парктроников

Не можем не сказать о тех нескольких недостатках, которые имеет любой парктроник - тем более что некоторые из этих минусов довольно серьезные и могут повлиять на намерение автомобилиста установить такую систему.

Портится бампер. Эту деталь действительно придется просверлить, в комплекте девайса даже есть специальная фреза. Теоретически этого можно избежать в системах с ленточными емкостными датчиками, но у нас они мало распространены;

Вмешательствов оригинальный облик авто. Минимальное нарушение заводского стиля действительно есть - круглые "шайбы" датчиков видны издалека. Но для маскировки можно, во-первых, подобрать датчики в тон машины - бывают черные, белые, серебристые, золотистые, черные матовые и т.д. Во-вторых, есть вариант исполнения "под покраску", при том считается, что красить можно не все сенсоры;

Нарушение заводской целостности. Действительно, при инсталляции радара приходится разбирать обивку багажника и салона. Особо тщательные владельцы стараются этого избежать, и им можно посоветовать приобретение комплекта с беспроводными датчиками - такие тоже существуют в природе.

Вкратце

Конечно, выбор парктроника не является вопросом жизни или смерти, но кое-что в нашей водительской жизни от него таки зависит. Поэтому чтобы он не промахнулся в ответственный момент, не пытайтесь сэкономить на покупке и на инсталляции. Выбирайте комплект максимально качественный, и покупайте его там, где вам предоставят гарантию - ведь в стране продаются вполне приемлемые модели с 3-летней заводской гарантией.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.