Как подобрать чехол для авто на зиму: несколько важных советов

Правильный ход мыслей имеют те владельцы, которые надеются уберечь лакокрасочное покрытие своего авто при участии чехла (он же может называться тентом). Ведь микроцарапины от льда и жесткого снега, подрыв краски и лака из-за оттаивания воды, начало коррозии в местах повреждения ЛКП и попадание воды в салон - это именно то, что сокращает жизнь самой дорогой части автомобиля - кузова. Однако отметим, что кое в чем чехол может и навредить.

Как выбрать чехол на автомобиль

Подбирать защитный чехол для своего авто владелец должен по нескольким критериям. Приводим их в порядке важности.

Материал. От материала зависит сразу несколько характеристики тента. Он должен не пропускать через себя снег и воду, но при том надо, чтобы он "дышал" - то есть обеспечивал хотя бы минимальную вентиляцию через себя. Ведь напрочь герметичный материал будет портить краску и устроит под собой парилку с высоким содержанием влаги. Чему очень обрадуется первый враг кузова - коррозия. Также желательно, чтобы ткань была более-менее мягкой с внутренней стороны, чтобы ею не царапался лак;

Подкладка. Альтернативой собственной мягкости материала будет наличие под ним дополнительной подкладки. Двигаясь по ветру, чехол может тереться по кузову и оставлять на нем помутнения лакокрасочного покрытия. Поэтому у добротного тента будет мягкая подкладка, подшитая с его внутренней стороны;

Размеры. К счастью, производители чехлов для легковых машин придерживаются некой системы размеров. Она литерная, подобная маркировке одежды - S, M, L, XL и т.д., и ниже мы детализируем их значение. Учтите, что обычно встречаются две категории тентов - для трехобъемных кузовов (обозначаются на упаковке как седан или просто буквами) и для двухобъемных (обозначаются как jeep). Однако довольно часто бывает, что по каким-то из замеров тент на машину не надевается. Поэтому при покупке лучше оговорить с продавцом возможность обменять тент, если с первого раза вы не угадаете с геометрией;

Карманы для зеркал. Чтобы каждый раз не складывать зеркала, рекомендуется искать чехол со специальными карманами для них. Собственно, на большинстве подобных изделий они есть по умолчанию;

Застежка напротив дверей. Дополнительная опция - такая себе дверь в чехле, чтобы можно было попадать в машину, не снимая с нее хорошо зафиксированного чехла. Поэтому дорогие тенты имеют застежку-молнию рядом с водительской дверью, а иногда даже и со стороны багажника.

Размеры чехлов для легковых автомобилей

Коротко

С одной стороны, чехол защищает машину от повреждений лака и краски и попадания в салон воды. А с другой, он имеет побочные негативные эффекты, да еще и добавляет неудобств самому водителю. Поэтому прежде чем начать искать себе правильный тент, изучите опыт коллег-водителей, которые уже определенное время пользуются подобным изделием. Причем обратите внимание именно на зимнюю эксплуатацию, поскольку летом такие чехлы имеют другую специфику.