Как подготовиться к экстренным отключениям света: советы полиции
Из-за российских ударов по украинским объектам энергетики в настоящее время в стране наблюдается значительный дефицит электроэнергии. В результате время от времени в Украине вводятся стабилизационные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Правоохранители подготовили советы для населения на случай экстренного отключения электроэнергии.
В частности для того, чтобы начать подготовку, необходимо купить основные предметы, которые помогут вам легче переждать периоды отключения света. В список необходимых вещей прежде всего входят:
- свечи, фонарики, спички, адаптер для зарядки телефонов в автомобилях;
- павербанки и аккумуляторы, батарейки;
- сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.
Действия в аварийной ситуации:
- выключите все электрические бытовые приборы, отключите из розеток;
- соблюдайте осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
- во время пребывания вблизи проезжей части или ее пересечения обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами;
- в случае обрыва и обвисания проводов не приближайтесь к ним;
- будьте особенно осторожны, когда находитесь в неосвещенных местах в темное время суток, не отпускайте детей без сопровождения взрослых.
"Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем - обращайтесь в экстренные службы. Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули в полиции.
Напомним, ранее мы сообщали, как позаботиться о собственной безопасности в случае отключения света.
К тому же РБК-Украина подготовила советы для водителей, ведь во время отключений света не работают светофоры и ситуация на дорогах становится опаснее.
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