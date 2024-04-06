Как пережить смерть близкого человека: советы от Минздрава

Потери друзей и знакомых стали неотъемлемой частью жизни во время войны. Но опыт не всегда подсказывает, как справляться с горем и как поддерживать других на этом пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Переживание потери имеет эмоциональные и телесные проявления. Лучшее понимание этих проявлений помогает сталкиваться с горем и проходить сквозь него без разрушительных последствий для тела и психики.

Острые и интегрированные формы горя

Острое горе - это первоначальная, интенсивная реакция на потерю. Она может включать:

Постоянное стремление воссоединиться с умершим

Сильную эмоциональную боль

Ощущение нереальности

Физические симптомы: учащенное сердцебиение, головокружение, бессонница, навязчивые мысли

Интегрированное горе - это стабильная форма реакции после адаптации к потере. Она характеризуется:

Восстановлением способности получать удовольствие от жизни

Осознанием реальности и смысла смерти

Сохранением связи с умершим без его физического присутствия

Осложненное горе

Осложненное горе - это длительная форма острого горя с осложнениями, мешающая интеграции утраты. Его симптомы:

Попытки игнорировать или отрицать потерю

Интенсивная эмоциональная боль

Оцепенение

Осложненное горе может привести к депрессии, тревоге, проблемам со сном, суицидальным мыслям и другим проблемам.

Как нельзя справляться с горем

Избегание - опасная стратегия, ведь она не дает возможности проработать боль. Это может привести к депрессии, осложненному горю и проблемам со здоровьем.

Как правильно переживать горе

Чтобы интегрировать траур, надо в него войти. Человек не может продолжать жить в этой реальности, если не осознал потерю. Но для этого нужно много поддержки, потому что эту боль трудно выдержать самому.

Боль порой может раздавить, но важно научиться дышать с этой болью, любить с этой болью, жить дальше с этой болью. Для начала надо позволить этой боли быть.

Боль является проявлением любви. Но в момент, когда жалоба становится все более и более интегрированной, опыт все больше определяется силой любви. И человек может шаг за шагом продолжать свой путь.

Человек должен научиться дозировать боль и окутать ее сочувствием. Это как на похоронах, когда человек в комнате, где есть тело умершего человека, в какой-то момент ему становится слишком много этого, поэтому он выходит в другую комнату и переключается на что-то.

Кроме того, человеку важно научиться титровать, дозировать эту боль. Многим людям очень помогает, если у них есть определенный ежедневный ритуал, то есть их комната скорби. Они могут туда войти и могут из нее выйти, перенести внимание на другие вещи. Надо создавать поддерживающие ритуалы. Важно создавать определенные традиции в семьях.

Определенные поступки в память об умершем - это также способ сохранения отношений. Вечера памяти, книги, воспоминания, другие способы почтения. Люди, например, могут завершить определенные разговоры, просить прощения, поехать куда-то, куда хотели поехать с этим человеком.