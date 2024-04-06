Как пережить смерть близкого человека: советы от Минздрава
Потери друзей и знакомых стали неотъемлемой частью жизни во время войны. Но опыт не всегда подсказывает, как справляться с горем и как поддерживать других на этом пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Переживание потери имеет эмоциональные и телесные проявления. Лучшее понимание этих проявлений помогает сталкиваться с горем и проходить сквозь него без разрушительных последствий для тела и психики.
Острые и интегрированные формы горя
Острое горе - это первоначальная, интенсивная реакция на потерю. Она может включать:
- Постоянное стремление воссоединиться с умершим
- Сильную эмоциональную боль
- Ощущение нереальности
- Физические симптомы: учащенное сердцебиение, головокружение, бессонница, навязчивые мысли
Интегрированное горе - это стабильная форма реакции после адаптации к потере. Она характеризуется:
- Восстановлением способности получать удовольствие от жизни
- Осознанием реальности и смысла смерти
- Сохранением связи с умершим без его физического присутствия
Осложненное горе
Осложненное горе - это длительная форма острого горя с осложнениями, мешающая интеграции утраты. Его симптомы:
- Попытки игнорировать или отрицать потерю
- Интенсивная эмоциональная боль
- Оцепенение
Осложненное горе может привести к депрессии, тревоге, проблемам со сном, суицидальным мыслям и другим проблемам.
Как нельзя справляться с горем
Избегание - опасная стратегия, ведь она не дает возможности проработать боль. Это может привести к депрессии, осложненному горю и проблемам со здоровьем.
Как правильно переживать горе
Чтобы интегрировать траур, надо в него войти. Человек не может продолжать жить в этой реальности, если не осознал потерю. Но для этого нужно много поддержки, потому что эту боль трудно выдержать самому.
Боль порой может раздавить, но важно научиться дышать с этой болью, любить с этой болью, жить дальше с этой болью. Для начала надо позволить этой боли быть.
Боль является проявлением любви. Но в момент, когда жалоба становится все более и более интегрированной, опыт все больше определяется силой любви. И человек может шаг за шагом продолжать свой путь.
Человек должен научиться дозировать боль и окутать ее сочувствием. Это как на похоронах, когда человек в комнате, где есть тело умершего человека, в какой-то момент ему становится слишком много этого, поэтому он выходит в другую комнату и переключается на что-то.
Кроме того, человеку важно научиться титровать, дозировать эту боль. Многим людям очень помогает, если у них есть определенный ежедневный ритуал, то есть их комната скорби. Они могут туда войти и могут из нее выйти, перенести внимание на другие вещи. Надо создавать поддерживающие ритуалы. Важно создавать определенные традиции в семьях.
Определенные поступки в память об умершем - это также способ сохранения отношений. Вечера памяти, книги, воспоминания, другие способы почтения. Люди, например, могут завершить определенные разговоры, просить прощения, поехать куда-то, куда хотели поехать с этим человеком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.