Как перевозить детей в авто: что водители часто делают неправильно

Детское автокресло (или другие удерживающие устройства) нужны, чтобы разместить ребенка в такой точке салона, где его наиболее эффективно удержат штатные ремни безопасности или специальные детские ремни. Потому что если пристегнуть маленького пассажира непосредственно автомобильным ремнем "напрямую", в случае экстремальных ситуаций он не только не удержит малыша, но и нанесет ему вред. Поэтому так важно не просто всадить ребенка в его кресло, а сделать это правильно.

Почему родители могут навредить своему ребенку

Наверное, у всех маленьких кресел есть немаловажный недостаток: его непросто крепить в машине. Сначала следует правильно установить его на сиденье авто, затем проложить через его направляющие по определенной схеме взрослый ремень машины и зафиксировать замок. Сажать малыша в кресло тоже не всегда удобно, потому что в машине как правило тесно. Тем более что сделать это нужно так, чтобы не придавить ремни детского кресла – тогда их придется выпутывать. (К счастью, в автомобилях с системой IsoFix процедура несколько проще, но не важно).

Поэтому, наконец, многие родители сажают детей неправильно. Европейские эксперты по безопасности на базе данных 7000 ДТП с участием детей в возрасте от 0 до 15 лет вывели главные ошибки родителей при перевозке детей. Некоторые из них просто поразительны.

- Взрослый держит малыша на руках . В случае ДТП это верный способ задавить своего ребенка своим телом. Потому что удержать руками малыша, который при лобовом столкновении набирает массу до 300 – 400 кг, никакой мамочке/бабушке/дедушке не под силу. Следовательно, сначала маленький пассажир ударится в торпедо, стекло или переднее сиденье с силой в несколько сот килограммов, а после удара "бережный" взрослый прижмет малыша своим телом, масса которого вырастет до 2-х тонн.

- Младенца сажают в кресло лицом вперед . Многие модели кресел позволяют установку лицом как вперед, так и назад. При том, что действительно безопасное положение для ребенка до 4-х лет – исключительно лицом назад. В таком случае нагрузку при резком замедлении малыш воспринимает спиной – через спинку своего кресла. Потому что она примет на себя заодно и массу головы, разгрузив мышцы шеи и позвоночника.

- перед ребенком в переднем кресле не выключают подушку безопасности . При размещении детского кресла в положении "лицом назад" на переднем сиденье правый аэрбег следует выключать. Иначе фронтальная подушка при ДТП сама нанесет креслу с ребенком нештатный удар.

- Ребенок слишком велик или мало для своего кресла . В таком случае ремни автокресла не могут правильно удерживать его пассажира. Ребенок может подпереться под ремень, вылететь сверху или получить травмы от самого ремня из-за неправильного контакта с телом.

- Ремень безопасности неправильно проложен через кресло . Штатный ремень безопасности машины может прокладываться двумя вариантами: либо он фиксирует только автокресло (а ребенка фиксирует ремень кресла), либо он фиксирует также и самого ребенка. В любом случае он должен проходить через определенные точки на детском кресле – иначе вся конструкция сместится и не обеспечит защиту ребенка. Когда штатный ремень машины фиксирует также ребенка, диагональную часть ремня следует помещать через плечо ребенка, а не под рукой. Горизонтальная часть должна проходить через верхнюю часть бедер ребенка – а не через живот! Также важно правильно использовать ремень детского кресла.

Если коротко

Видимо, следует напомнить, что ПДД Украины (п.21.11) запрещают перевозить детей ростом до 150 см без специальных удерживающих устройств – то есть без детского автокресла или подиума-бустера. Но дело не только в Правилах, строгость которых у нас нивелируется случайным характером наказания. Главное, что качественное кресло защищает вашего ребенка в аварии или просто в нештатной ситуации, когда приходится тормозить "в пол" или резко маневрировать рулем. Согласитесь, что дополнительное время, затраченное на пристегивание малыша – мизерная цена за его безопасность.