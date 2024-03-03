Как проверить доступность услуг в медицинском учреждении: рекомендации Минздрава

Минздрав отмечает, что все поставщики услуг в сфере здравоохранения должны иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и отвечать требованиям лицензионных условий на осуществление такой деятельности.

На что же обратить внимание в первую очередь:

Что за медицинское учреждение?

Медицинское учреждение или физическое лицо-предприниматель, получивший лицензию на медицинскую практику, обязаны:

разместить у входа в медучреждение (или его подразделение) вывеску или информационную табличку с указанием наименования заведения здравоохранения и юридического лица,

физическое лицо-предприниматель - вывеску или информационную табличку с указанием фамилии, имени, отчества лицензиата и перечня медицинских специальностей, по которым проводится медицинская практика;

обеспечить условия свободного доступа людей с инвалидностью.

Имеет ли право медицинское учреждение лечить?

В доступном для потребителя месте должна быть размещена копия полученной лицензии и/или выписки из Лицензионного реестра Минздрава из медицинской практики с указанием перечня специальностей, по которым проводится медицинская практика и адрес производства.

Также должны быть четко указан режим работы, информация о медработниках с указанием фамилии, имени, отчества, должности, а также документ, подтверждающий наличие квалификационной категории, перечень медицинских услуг с указанием их стоимости в соответствии с заявленными специальностями и видами медицинской помощи. Кроме того, при наличии должны быть размещены копии аккредитационных сертификатов.

Может ли лечить детей "взрослый" врач?

Важно, что специализированная медицинская помощь оказывается детям врачами детского профиля (например, детский хирург, детский стоматолог, детский анестезиолог и т.п.). Соответствие квалификации врачей подтверждается дипломом, сертификатом врача-специалиста и/или удостоверением квалификационной категории.

Что гарантирует лицензиат?

Каждое учреждение здравоохранения, получившее лицензию на медицинскую практику, декларирует свое соответствие установленным законодательством требованиям, в частности:

врачей и медицинских сестер/медбратов соответствующей квалификации;

стандартов или клинических протоколов;

безопасных условий для пребывания пациентов (доступность к зданиям, кабинеты, палаты, хранилища и т.п.);

обустроенных кабинетов согласно табелям оснащения соответствующим медицинским оборудованием;

лекарственных средств и изделий и т.д.

Какие обязательства имеет медицинское учреждение?

Лицензиат обязан оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь и медицинские услуги пациентам.

Также медучреждение должно предоставлять пациенту (законному представителю) в доступной форме информацию о состоянии его здоровья, цели осуществления предложенных исследований и лечебных мероприятий, прогноз возможного развития заболевания, в том числе наличие риска для жизни и здоровья.

Важно гарантирование сохранения врачебной тайны. Кроме того, помните, что медучреждение должно осуществлять медицинское вмешательство после получения согласия пациента или его законного представителя на медицинское вмешательство. Согласие не требуется только при наличии признаков прямой угрозы жизни пациента при невозможности получения по объективным причинам согласия на такое вмешательство.